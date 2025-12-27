Kédougou : Une ressortissante étrangère déférée pour trafic et exploitation de mineures

L’Antenne régionale de la Division Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants (DNLT) de Kédougou a déféré, le 24 décembre 2025, une ressortissante étrangère devant le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Kédougou. Elle est poursuivie pour association de malfaiteurs, complicité de faux, traite de personnes et exploitation d’un débit de boissons sans autorisation.

L’affaire remonte au 15 décembre 2025, lorsqu’un renseignement a signalé la présence de deux jeunes filles de nationalité nigériane, victimes d’exploitation sexuelle à Dambala. Une équipe d’intervention a été dépêchée sur place. Bien que la suspecte et les victimes n’aient pas été présentes lors de la première perquisition, la saisie préventive de cartons de boissons alcoolisées a contraint la mise en cause à se présenter d’elle-même au siège de l’antenne le 22 décembre.

Lors de son interrogatoire, la suspecte a reconnu avoir « acheté » les deux victimes au Nigeria pour 600 000 FCFA chacune. Selon les enquêteurs, le réseau, qui opère du Nigeria au Sénégal en passant par le Bénin et le Mali, utilisait de faux documents de voyage pour transporter les victimes. L’exploitation sexuelle s’effectuait dans le cadre d’un système de « dette de voyage » s’élevant à 2 500 000 FCFA par jeune fille. Les revenus étaient intégralement perçus par la principale suspecte, qui les réinvestissait dans son commerce ou les conservait sur des comptes de paiement mobile.

Les téléphones portables et les stocks de boissons saisis ont été placés sous scellé et transmis au greffe. L’une des victimes a été prise en charge par une ONG locale de Kédougou pour bénéficier d’une assistance sociale et psychologique.

La principale suspecte a été conduite devant le parquet le 24 décembre à 10h15. Les enquêtes se poursuivent afin de localiser la seconde victime.