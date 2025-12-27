APR : Macky Sall fixe six orientations pour la relance du parti

Lors de la cérémonie d’installation de Néné Fatoumata Tall au poste de coordonnatrice départementale de l’Alliance pour la République (APR) à Guédiawaye, un message du fondateur du parti, l’ancien président Macky Sall, a été porté à l’attention des militants. Lu par l’ancien Premier ministre Me Sidiki Kaba et rapporté par Les Échos, ce message décline six axes stratégiques destinés à repositionner la formation politique dans un contexte de profonde recomposition du paysage national.

Macky Sall appelle d’abord à un retour aux fondamentaux du parti, en insistant sur la nécessité de renouer avec la base militante. Il exhorte les responsables à promouvoir les valeurs qui ont forgé l’APR : la camaraderie, la sérénité et l’esprit de dépassement.

L’ancien chef de l’État met également en garde contre la personnalisation excessive de la vie politique. Selon lui, l’intérêt du parti doit primer sur les ambitions individuelles, et les querelles internes doivent céder la place à la solidarité et à l’engagement collectif. Il souligne que la préservation de l’APR, qualifiée de « précieux bijou de famille », repose sur le choix de responsables démocratiquement désignés et consensuels, capables de garantir une légitimité solide en vue des prochaines échéances électorales.

Dans son message, Macky Sall invite par ailleurs ses partisans à faire de la période actuelle un temps de rassemblement plutôt qu’un affrontement pour le leadership. L’objectif affiché est la construction d’un « puissant bloc » en mesure de protéger le parti face aux défis et menaces extérieurs.

L’ancien président encourage l’élargissement des bases de l’APR, aussi bien sur le territoire national qu’au sein de la diaspora. Il plaide également pour le renforcement des alliances stratégiques avec les autres forces de l’opposition et les mouvements citoyens, afin de peser durablement sur l’échiquier politique sénégalais.