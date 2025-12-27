Sports

CAN 2025 : Le Sénégal accroché par la RD Congo

Par Niakaar
0

Le Sénégal a dominé une grande partie de son duel face à la RD Congo au stade Ibn-Batouta de Tanger, mais a dû se contenter d’un nul (1-1) lors de la deuxième journée du groupe D. Les Lions, portés par Sadio Mané et un secteur offensif très actif, ont multiplié les occasions en première période sans parvenir à concrétiser. Malgré une nette supériorité technique et tactique, la défense congolaise a résisté et le score est resté vierge à la pause.

Au retour des vestiaires, les Léopards ont su inverser la dynamique et ouvrir le score grâce à Cédric Bakambu. L’entrée d’Ibrahima Mbaye a ensuite redonné de l’élan au Sénégal, permettant à Mané d’égaliser à la 69ᵉ minute. Les Lions ont poussé jusqu’au bout, mais la solidité défensive congolaise a empêché tout nouveau but.

Ce partage des points maintient les deux équipes à égalité avec quatre unités, laissant le suspense entier avant la dernière journée où le Sénégal devra s’imposer face au Bénin pour valider son billet en huitièmes de finale.

laissez un commentaire