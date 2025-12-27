CAN 2025 : Le Sénégal accroché par la RD Congo

Le Sénégal a dominé une grande partie de son duel face à la RD Congo au stade Ibn-Batouta de Tanger, mais a dû se contenter d’un nul (1-1) lors de la deuxième journée du groupe D. Les Lions, portés par Sadio Mané et un secteur offensif très actif, ont multiplié les occasions en première période sans parvenir à concrétiser. Malgré une nette supériorité technique et tactique, la défense congolaise a résisté et le score est resté vierge à la pause.

Au retour des vestiaires, les Léopards ont su inverser la dynamique et ouvrir le score grâce à Cédric Bakambu. L’entrée d’Ibrahima Mbaye a ensuite redonné de l’élan au Sénégal, permettant à Mané d’égaliser à la 69ᵉ minute. Les Lions ont poussé jusqu’au bout, mais la solidité défensive congolaise a empêché tout nouveau but.

Ce partage des points maintient les deux équipes à égalité avec quatre unités, laissant le suspense entier avant la dernière journée où le Sénégal devra s’imposer face au Bénin pour valider son billet en huitièmes de finale.