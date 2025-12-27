APE 4 : Zahra Iyane Thiam critique la mobilisation record de 560 milliards

L’État du Sénégal, qui visait 400 milliards de francs CFA à travers son dernier Appel public à l’épargne (APE 4), a finalement mobilisé 560 milliards, dépassant largement son objectif. Pour le ministère des Finances, ce succès témoigne de la capacité de l’État à maintenir le cap et à rassurer les investisseurs.

Cependant, cette performance est loin de convaincre Zahra Iyane Thiam. Dans un post publié sur Facebook, l’ancienne ministre de la Microfinance a vivement critiqué l’opération : « Gouvernement souverainiste le jour et champion des APE la nuit, avec une Dette Publique de 1779 milliards FCFA levés en 2025 », a-t-elle ironisé.

Pour elle, « ce n’est pas une performance, c’est un aveu d’échec du financement endogène du PRES », estimant que le recours massif aux emprunts domestiques illustre la dépendance de l’État au financement extérieur et à l’épargne nationale.

Zahra Iyane Thiam a rappelé que « la souveraineté ne se mesure pas à la dette, mais à la capacité de produire et de transformer chez soi », soulignant l’importance d’une économie moins dépendante des financements externes pour soutenir le développement national.