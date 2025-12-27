Succès de l’Appel Public à l’Épargne 2025 : 560 milliards FCFA mobilisés

Le ministère des Finances et du Budget a annoncé la clôture de la quatrième opération d’Appel Public à l’Épargne (APE 4), marquant la conclusion du cycle annuel de mobilisation des ressources domestiques pour 2025. Selon le communiqué officiel, cette opération s’inscrit dans la continuité d’une stratégie visant à mobiliser de manière structurée l’épargne nationale et celle de la diaspora, afin de soutenir l’exécution budgétaire et les priorités économiques du pays.

Dans un contexte économique exigeant, le ministère souligne que le succès de l’APE 4 envoie un signal fort de résilience, reflétant la confiance renouvelée des investisseurs et des citoyens dans la solidité financière du Sénégal. À l’issue de cette opération, le montant total mobilisé atteint 560 milliards FCFA, dépassant largement l’objectif initial de 400 milliards FCFA, soit un taux de couverture de 140 %.

Cette mobilisation massive, qui implique tant les épargnants individuels que les institutions, témoigne de l’adhésion au projet d’épargne sécurisée lancé par l’État. Les fonds collectés sont destinés au financement des projets structurants de l’Agenda national de transformation « Sénégal Vision 2050 ».

Le communiqué précise que cette réussite renforce la trajectoire budgétaire et financière du pays, tout en consolidant les équilibres macroéconomiques et en bouclant le besoin de financement pour 2025. Elle contribue également à l’amélioration du profil d’endettement de l’État, avec des taux d’intérêt maîtrisés, ne dépassant pas 6,95 %, et une répartition des souscriptions sur des maturités allant jusqu’à 10 ans, traduisant une mobilisation significative de ressources longues.

Le ministère des Finances rappelle qu’en mobilisant régulièrement l’épargne domestique, l’État confirme sa capacité à renforcer le marché financier régional et à élargir durablement la base des investisseurs, dans le cadre d’une gestion responsable de la dette publique.