Affaire Mabintou Diaby : Ses avocats dénoncent l’interdiction de communication en détention

La situation judiciaire de Mabintou Diaby, épouse du journaliste Madiambal Diagne, se complique. Selon L’Observateur, le collège des juges d’instruction du parquet financier a décidé d’interdire à la détenue toute communication téléphonique. Une mesure que ses avocats considèrent comme « excessive » et attentatoire à ses droits fondamentaux.

La défense dénonce une « violation manifeste des droits de la personne », soulignant que cette interdiction empêche Mabintou Diaby de contacter son époux. Ses avocats annoncent leur intention de saisir les juridictions compétentes afin de contester cette décision.

Parallèlement, les conseils attendent toujours les conclusions d’une expertise médicale complémentaire réalisée le 15 décembre par un gynécologue, qui n’a pas encore été intégrée au dossier. Selon des sources judiciaires, l’état de santé de la détenue est préoccupant. Transférée au pavillon spécial, elle souffrirait de graves troubles cardiaques et respiratoires nécessitant un suivi médical constant pour éviter des complications graves.

Placée sous mandat de dépôt depuis le 29 novembre, Mabintou Diaby est poursuivie pour association de malfaiteurs et complicité de blanchiment de capitaux en groupe criminel organisé. L’affaire est liée à un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), qui évoque des soupçons de rétro-commissions estimées à environ 21 milliards de francs CFA, dans le cadre d’un marché public de 250 milliards attribué par le ministère de la Justice à la société Ellipse Projects. Selon les enquêteurs, une partie de ces fonds aurait transité par des sociétés appartenant à l’entourage du journaliste.