Journée de la femme : SENEBEL rend hommage aux Sénégalaises de Belgique

A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, samedi 8 mars 2025, l’Association des Sénégalais et Sympathisants de Belgique (SENEBEL) a organisé une célébration mémorable en hommage aux femmes de la diaspora sénégalaise en Belgique. Cet événement, qui s’est tenu à Bruxelles, a réuni diverses figures féminines et de nombreux membres de la communauté pour une soirée placée sous le signe du partage, de la reconnaissance et de la solidarité, en cette période bénie du Ramadan.

Le point fort de cette célébration fut un panel regroupant des femmes influentes et engagées au sein de la diaspora sénégalaise en Belgique. Parmi les intervenantes figuraient :

Mariéme Kaba, consultante et présidente de l’association A’Ccord d’Ébène Asbl, Me Nafissatou Tine, avocate et présidente de SUNULEX, Khadidiatou Diallo, fondatrice du GAMS Belgique (Groupe pour l’abolition des mutilations sexuelles féminines) et Angela Marchese, poétesse belge. Ces femmes leaders d’exception ont partagé leurs expériences, leurs combats pour l’émancipation des femmes ainsi que les défis auxquels elles font face au quotidien. Leurs interventions ont suscité admiration et inspiration parmi les nombreuses participantes présentes à la cérémonie.

Un moment de partage et de convivialité

Cette année, la Journée des Femmes a coïncidé avec le mois béni du Ramadan. Dans un esprit de fraternité et de solidarité, la communauté sénégalaise de Belgique a partagé un moment de communion en rompant le jeûne ensemble. Une ambiance empreinte de ferveur et d’harmonie a marqué ce moment précieux, renforçant les liens entre les femmes et avec l’ensemble des membres de la communauté.

Dix femmes et deux hommes honorés pour leur engagement

L’un des moments les plus émouvants de cette célébration fut la remise de diplômes d’honneur à dix femmes sénégalaises qui se sont distinguées par leur engagement et leur dévouement au service de la communauté. Parmi elles :

Bineta Gueye, figure influente de la communauté Victorine Sewa, présidente de l’Association des Sénégalais Catholiques de Belgique Ouleymatou Niang, entrepreneuse Mame Khady Diongue, entrepreneuse Henriette Seck (Yetta) – CEO Restaurant O Sénégal Vip Mariam Kaba (Liège) – A’Ccord d’Ébène Asbl Khady Marianne Niang, présidente de l’Asbl Al Naby Ndeye Ngoye Thiam – CEO NESNESI (Anvers) Adji Fatou Gueye, artiste entrepreneure Nogaye Diba

Leurs actions, souvent discrètes mais essentielles, contribuent au rayonnement et au bien-être de la communauté sénégalaise en Belgique.

Lors de la célébration, Abouna Mbaye, ancien président de SENEBEL et figure respectée au sein de la communauté sénégalaise en Belgique, ainsi que Jamil Thiam, journaliste et président de l’Observatoire des Sénégalais de la Diaspora (OSD), ont également été honorés pour leur engagement et leur contribution remarquable.

Une célébration digne de ce nom

Cette soirée restera gravée dans les mémoires comme un moment fort de reconnaissance et de solidarité au sein de la communauté sénégalaise. SENEBEL a su mettre en lumière l’impact des femmes sénégalaises de Belgique en valorisant leur rôle fondamental dans le tissu social.

Face au succès éclatant de cette soirée, Mamadou Diop, président de SENEBEL, a tenu à exprimer sa profonde gratitude envers toutes les femmes sénégalaises de Belgique qui ont contribué à la réussite de cet événement. Il a adressé une mention spéciale à Nogaye Diba, Adji Abass, Yetta, Mame Khady, Fafa et Adji Fatou pour leur engagement exemplaire mais aussi à l’équipe de Mapi Prod TV, avec Habib Diallo et Mamor, pour la couverture médiatique.

Grâce à la mobilisation exceptionnelle de la communauté, cette journée des femmes, édition 2025 restera un modèle de célébration réussie, alliant reconnaissance, engagement et solidarité au sein de la communauté sénégalaise.