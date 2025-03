Justice et économie : L’UNIS dresse un tableau peu reluisant du régime de Diomaye-Sonko

Après avoir donné un temps d’observation aux nouvelles autorités afin d’apprécier de manière objective leurs actions en vue du changement attendu, l’UNIS estime que la situation nécessite de reprendre la parole qui n’est ni une parole de soutien à l’opposition, ni à la majorité, mais une voix libre et indépendante, objective et juste, guidée par l’adhésion au changement demandé par les sénégalais.

Le premier constat est que l’actuel pouvoir n’a pas encore une stratégie de souveraineté économique, ni une stratégie d’augmentation du pouvoir d’achat des ménages ou de création d’emploi des jeunes. Il est resté dans la même stratégie économique sous Macky Sall. Il n’y a pas eu un changement de cap.

Sous le prétexte d’un rapport de la cour des comptes qui n’est que vent et manipulation politique, l’actuel pouvoir vise à susciter plus d’opinion négative envers l’ancien régime. Or ce débat est dépassé. Les sénégalais ne pouvaient mieux faire que de voter dans la paix pour les faire partir. Ils l’ont fait. Susciter encore leur colère démontre plus la faiblesse du pouvoir à dépasser ce discours d’opposant.

En attendant :

Les sénégalais subissent une économie stationnaire, bloquée, en attente d’un plan de redémarrage. Les pôles économiques territoriaux au centre de la nouvelle vision 2050 n’ont encore aucun contenu.

Les prix n’ont pas baissé et augmentent même. L’Etat licencie ses propres travailleurs. Leurs ménages précarisés. Les manifestations se font de plus en plus entendre pour des droits et retards de salaires.

Le secteur privé vit un harcèlement fiscal qui intimide tous les patrons et même ferme des entreprises.

Il s’y ajoute que pour décrocher un programme avec le FMI en juin, les autorités envisagent de mettre fin aux subventions à l’Energie, ce qui se traduira par une hausse du prix de l’électricité, du butane, de l’essence à la pompe, des prix du transport, du pain et tous les services et produits de manière générale.

Le second constat est que la justice n’a pas changé et est encore instrumentalisée comme auparavant. Ses cibles sont les critiques les plus en vue du PM. On leur reproche non pas le fond mais leur virulence, le trait caractéristique du Pastef dans sa stratégie de communication politique contre l’ancien régime.

Lundi, Ardo Gning sera à la DIC. Il a porté plainte contre le PM sur l’affaire du compte de 1000 milliards. Il risque de subir des accusations d’offense pour le déférer et l’emprisonner, afin de contenter le PM.

Farba Ngom et Tahirou Sarr ont été emprisonnés pendant que les promotionnaires, amis et grands responsables des impôts et domaines et du trésor restent les intouchables du système de prédation. Pour l’équilibre, il aurait fallu arrêter en même temps les grands responsables liés aux affaires Farba Ngom et Tahirou avant de laisser la justice et l’instruction dénouer les responsabilités de chacun d’eux.

Le silence de la société civile sur ce comportement de la justice ne l’honore pas puisqu’elle a été le faire valoir des concertations pour justement changer la justice et l’éloigner de la perception du parti pris.

Il y a un décalage entre le discours du parti Etat PASTEF et leurs actions. C’est de la duplicité politique. Le rejet de l’abrogation de la loi d’amnistie du député Thierno Alassane Sall en est une nouvelle preuve.

C’est pourquoi il faut suspecter la proposition du député Amadou Ba qui veut une loi pour suspendre le pouvoir des collectivités sur la gestion du foncier afin de le confier à l’Etat central. C’est précisément l’Etat central qui a permis la cession de dizaines de milliers d’hectares des terres aux étrangers dont certaines sont revendues par ces sociétés. La terre doit rester entre les mains des sénégalais de souche. Par ailleurs, sa proposition pourrait tout simplement mener au contrôle total du foncier par le nouveau Parti Etat. Le foncier est devenu un moyen d’enrichissement, de clientélisme politique et de chantage.

Il n’y a aucune raison de penser que les nouveaux acteurs au pouvoir et leurs membres du PASTEF ne sont pas intéressés par le contrôle du foncier. Ils ne sont pas plus intègres que les autres sénégalais. Ils doivent être surveillés parce qu’ils ont commencé à démontrer que la politique est leur seul leitmotiv.

Cette posture les rend incapables de changer la situation et d’entreprendre les changements radicaux.

Tout en souhaitant qu’ils réussissent afin de redonner espoir à la jeunesse sénégalaise et la nation, L’UNIS entend renforcer ses actions et interventions dans le sens d’une alternative au système actuel.

Elle invite le député Tahirou Sarr à concentrer ses propositions sur la gestion des étrangers. La gestion d’un pays exige des équilibres fondamentaux à préserver pour assurer l’harmonie et la coexistence entre populations hôtes et étrangers.