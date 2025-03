Saly : Le récit du braquage raté de deux (2) étudiants

En se rendant à la banque dans la matinée du 19 février dernier, D. Chaoul, commerçant libanais, était devenu la cible de B. S. C. M. Vanstaen, étudiant en 2e année de Management à Saly Portudal, et son copain, Marcel.

Après avoir loué un véhicule, le duo guettait devant la banque de Saly Portudal. Selon L’Observateur, qui relaye l’information dans son édition de ce mercredi 12 mars, ils sont entrés en action dès la sortie du Libanais de l’institution financière.

«Les deux malfrats vont [le] suivre jusqu’à sa résidence à Ngaparou. La victime qui ne se rend pas compte du danger, se gare devant sa maison, se saisit de son sac contenant l’argent et s’apprête à s’engouffrer dans sa maison.»

C’est au moment d’ouvrir la porte, glisse la source, que Chaoul est «brusquement attaqué par Marcel». Surprise par l’assaut, la victime oppose toutefois «une résistance farouche», avance L’Obs repris par Seneweb.

«Malgré qu’il soit [sérieusement] blessé, le commerçant refuse de [lâcher son sac]. [Il] va même user de ses cordes vocales pour alerter les voisins. La première à entendre [s]es cris de détresse, ameute [à son tour] tout le voisinage. Et devant la foule qui menace, Marcel [finit par lâcher prise avant] de rejoin[dre] son [complice] resté dans le véhicule.»

Avisés, les pandores de la brigade de gendarmerie de la localité investissent le terrain. Selon le quotidien d’information, ils ont d’abord supervisé «l’évacuation de la victime, très mal-en-point, dans une structure sanitaire» avant de procéder à «l’exploitation [d]es images des caméras de surveillance» dans le cadre de l’enquête. Cette opération a permis d’identifier «très rapidement» le véhicule des mis en cause. Mieux, le véhicule en question «sera localisé aux abords de la Mairie» de la localité. Cette découverte sera suivi «d’une course poursuites» entre les gendarmes et les mis en cause.

«Mais après quelques minutes, la voiture se heurte à un arbre, obligeant [ses passagers] à l’abandonner pour fuir à pied.»

Vanstaen n’ira pas loin, d’après L’Observateur. L’étudiant sera alpagué «au bout d’un long trajet dans les ruelles de Saly Portudal» tandis que son acolyte, plus chanceux, «a réussi à se fondre dans la nature», complète le titre du Groupe futurs médias.

Attrait à la barre du Tribunal de grande instance de Mbour, l’étudiant a été reconnu coupable et condamné à deux ans de prison dont deux mois ferme, malgré ses dénégations. Il devra également verser 500 000 F Cfa à la partie civile, munie «d’un certificat médical [assorti] d’une Incapacité temporaire de travail [Itt] de 10 jours».