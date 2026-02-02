Justice : Ousmane Sonko reçoit l’Amicale des Greffiers du Sénégal

Le Premier ministre Ousmane Sonko a accordé, le lundi 2 février, une audience à une délégation de l’Amicale des Greffiers du Sénégal (AGS), conduite par son président, Ibrahima Sarr. La rencontre s’est tenue à la Primature.

Selon un communiqué officiel, les échanges ont porté sur l’amélioration du service public de la justice, dans un contexte marqué par les réformes engagées par le gouvernement dans ce secteur stratégique. À l’issue de l’audience, le chef du gouvernement s’est engagé à poursuivre le programme de modernisation de la justice, tout en réaffirmant sa disponibilité à accompagner le corps des greffiers, qu’il considère comme un pilier fondamental du système judiciaire.

Cette audience intervient quelques jours après celle accordée, le vendredi 30 janvier, à Cheikh Ba, président de l’Union des magistrats du Sénégal (UMS). Une rencontre qui avait suscité des réactions critiques au sein d’une partie de l’opposition.

Ces voix dissonantes avaient exprimé leur indignation, estimant que cette démarche était paradoxale au regard des prises de position répétées d’Ousmane Sonko à l’encontre de la justice, qu’il accuse régulièrement de dysfonctionnements et d’être infiltrée par des magistrats qu’il qualifie de corrompus, appelant à un « nettoyage en profondeur » du système judiciaire.