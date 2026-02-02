Vers un rapprochement entre le FDR et la Nouvelle Responsabilité

Une délégation du Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR), conduite par son coordonnateur Oumar Sarr, a rencontré, le 31 janvier 2026 à Dakar, une délégation de la Nouvelle Responsabilité (NR) dirigée par son président, le Premier ministre Amadou Ba. La rencontre s’est tenue au siège de la Nouvelle Responsabilité.

Selon un communiqué conjoint rendu public à l’issue des échanges, les deux délégations ont eu des discussions jugées fructueuses, portant à la fois sur la situation nationale et sur les perspectives organisationnelles de l’opposition.

Les deux parties ont relevé l’existence de nombreuses convergences de vues, ouvrant la voie à un possible renforcement de la coopération politique entre les deux formations. Dans cette dynamique, le FDR et la NR ont décidé d’approfondir les axes de collaboration identifiés et de se retrouver dans les tout prochains jours.

Cette initiative s’inscrit dans une volonté affichée de consolider la dynamique unitaire de l’opposition, dans un contexte politique marqué par des enjeux majeurs pour la démocratie et la gouvernance du pays.