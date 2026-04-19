Justice sénégalaise : Yassine Fall en visite au TGI de Pikine-Guédiawaye

En visite au Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye, la Garde des Sceaux, Yassine Fall, a mis en lumière les profondes difficultés du système judiciaire sénégalais. Entre déficit de personnel, engorgement des dossiers et recours massif à la détention provisoire, la ministre a plaidé pour des réformes structurelles basées sur des données concrètes.

Le Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye a reçu, hier, la visite de la ministre de la Justice, Yassine Fall, dans le cadre d’une tournée d’évaluation des juridictions. Accompagnée des principales autorités judiciaires, la Garde des Sceaux a échangé avec les acteurs du secteur sur les nombreux défis auxquels ils sont confrontés. Au cœur des préoccupations figurent le manque criant de ressources humaines, l’engorgement des juridictions et le recours important à la détention provisoire, autant de difficultés qui freinent le bon fonctionnement de la justice.

Les données présentées illustrent l’ampleur de la situation. À l’échelle nationale, seuls 436 magistrats sont en poste pour un besoin estimé à 1 324. Cette insuffisance pèse lourdement sur les juridictions. Au niveau du TGI de Pikine-Guédiawaye, 9 juges du siège sont en fonction pour 23 requis, tandis que le parquet ne compte que 3 magistrats au lieu de 7. En 2025, plus de 16 000 plaintes y ont été enregistrées. Pour le premier trimestre 2026, le parquet comptabilise déjà 4 728 dossiers, avec plus de 1 000 détenus provisoires en attente de jugement.

Face à cette pression, le président du tribunal, Amath Sy, a plaidé pour un renforcement urgent des moyens, notamment à travers la construction d’une grande salle d’audience et la création de nouveaux cabinets d’instruction afin d’accélérer le traitement des affaires.

Pour la ministre Yassine Fall, cette visite s’inscrit dans une démarche de gouvernance fondée sur les données. Elle vise à poser les bases d’une réforme durable du système judiciaire sénégalais, en agissant sur les ressources humaines, la formation et l’organisation des services. L’ambition affichée est de construire une justice plus accessible, plus efficace et plus humaine, répondant davantage aux attentes des citoyens.