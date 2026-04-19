Un enfant de 4 ans chute de 6ème étage…un miracle arrive

Les faits se sont déroulés dans la nuit de mercredi à jeudi à Villepinte, en Seine-Saint-Denis.

Vers minuit, un enfant de 4 ans se trouvait au domicile familial lorsqu’il a échappé quelques secondes à la vigilance de sa mère.

Il a grimpé sur une chaise du balcon avant de basculer dans le vide.

Sa mère a accouru pour tenter de le retenir. En vain. Le petit garçon a chuté du 6ème étage avant de s’écraser au sol.

Les secours, arrivés sur les lieux, ont pris en charge la victime. Mais par miracle, l’enfant n’a rien.

Malgré une chute de 20 mètres, il s’en est sorti.

Le garçonnet a quand même été transporté à l’hôpital. Après lui avoir prodigué des examens complémentaires, l’équipe soignante de l’hôpital s’est rendue à l’évidence : l’enfant est indemne

Source : F D