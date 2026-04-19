Une jeune femme marche tranquillement…en quelques secondes, tout bascule

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 5 avril à Mayotte.
Des jeunes femmes marchaient sur le pont reliant Sada à Chiconi lorsqu’une voiture s’est portée à leur hauteur.
Plusieurs individus cagoulés et armés sont descendus du véhicule et les ont agressées.
Les malfaiteurs ont forcé l’une des victimes à monter dans leur voiture, qui est ensuite partie vers une destination inconnue.
La jeune femme a finalement été libérée quelques heures plus tard à Sada, à proximité du collège.
Un appel à témoins a été lancé. Toute personne pouvant fournir des informations peut contacter la gendarmerie de Sada au 02 69 62 19 22.
L’anonymat est garanti.