Une jeune femme marche tranquillement…en quelques secondes, tout bascule

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 5 avril à Mayotte.

Des jeunes femmes marchaient sur le pont reliant Sada à Chiconi lorsqu’une voiture s’est portée à leur hauteur.

Plusieurs individus cagoulés et armés sont descendus du véhicule et les ont agressées.

Les malfaiteurs ont forcé l’une des victimes à monter dans leur voiture, qui est ensuite partie vers une destination inconnue.

La jeune femme a finalement été libérée quelques heures plus tard à Sada, à proximité du collège.

Un appel à témoins a été lancé. Toute personne pouvant fournir des informations peut contacter la gendarmerie de Sada au 02 69 62 19 22.

L’anonymat est garanti.

Source : F D