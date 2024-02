Karim Wade, un délinquant financier, accuse des magistrats émérites…La République s’emballe !

Le Sénégal est-il un pays à part ? On dirait oui, vu ce qui se passe. La violence verbale d’un Sonko est mieux appréciée que les paroles de Sagesse de Macky Sall. La compétence de magistrats est mise en doute par les accusations fallacieuses d’un délinquant financier, reconnu coupable et condamné. Karim Wade, toujours en exil et bien qu’absent du Sénégal depuis plus de 7 ans, a accusé deux éminents magistrats qui servent le Sénégal depuis plus de 40 ans. Et les accusations de celui qui a été jugé et condamné pour enrichissement illicite, a mis la République sens dessus dessous…Comme si ces paroles étaient celles d’un ange…

C’est le complot le plus flagrant depuis 2012. De toute l’ère Macky Sall, jamais une manipulation n’aura été aussi destructrice. Un homme, absent du Sénégal depuis plus de 7 ans, condamné pour enrichissement illicite, accuse deux éminents magistrats de corruption sans apporter des preuves. Du jamais vu ! Ses accusations prises très au sérieux comme des paroles d’Evangile, emballent la République et font planer un doute sur un processus électoral planifié depuis des années.

On parle de corruption, on ne voit pas de preuves, on instruit une enquête parlementaire sur la base de simples accusations…Et on envisage même un report de l’élection présidentielle. Que se passe-t-il ? Ni plus ni moins qu’un complot ourdi par des ennemis de la République (Karim Wade ainsi que des hommes du pouvoir tapis dans l’ombre) qui veulent semer le bordel dans ce pays à quelques semaines de l’élection présidentielle.

Est-ce la volonté de l’Exécutif ? Est-ce la volonté des parlementaires qui ne veulent pas leur candidat ? Ou est-ce la légèreté d’un système qui ne tient plus debout ? Comment Karim Wade qui est loin du Sénégal a-t-il pu « foutre la merde » dans ce Sénégal paisible et stable ? C’est parce qu’il y a tout un complot savamment ourdi. Ce sont les députés qui sont instrumentalisés rien que pour que ce complot puisse aboutir. Il y a des personnes qui sont prêtes à tout rien que pour barrer la route à Amadou Ba qui est le principal favori de cette élection présidentielle.

Karim Wade bombe le torse : « Notre prochaine lutte est le report de cette élection présidentielle, qui s’apparente à un simulacre. Nous exigeons l’instauration d’une Cour Constitutionnelle véritablement indépendante avec des juges impartiaux, honnêtes, et dévoués aux intérêts de notre nation, à l’image des grandes démocraties de ce monde. Chaque citoyen sénégalais devrait pouvoir se tourner vers cette Cour pour défendre ses droits ».

Les politiciens, comme des charognes qui ont fini de savourer la dépouille du politicien Ousmane Sonko, soutiennent le report de Karim Wade. Le parti au pouvoir appuie la proposition de Karim Wade comme si ce dernier avait raison.

L’Union des Magistrats du Sénégal (UMS) et le Conseil Constitutionnel (CC) dénoncent des accusations mensongères.

Et seul le juge Cheikh Ndiaye apporte la riposte en portant plainte contre Karim Wade. « Le juge constitutionnel Cheikh Ndiaye a déposé une plainte ce jour 29 janvier 2024 au Parquet de Dakar pour outrage à magistrat, diffamation, discrédit sur une décision de justice, entre autres infractions contre les auteurs non identifiés de la déclaration non signée d’un parti politique évoquant des faits de corruption et de collusion avec certains hommes politiques, ainsi que contre toute personne ayant relayé directement ou indirectement ces accusations diffamatoires et mensongères à son encontre »!

La République du Sénégal, à travers son procureur, aurait dû porter plainte contre Karim Wade. Ce qui se passe est tout simplement un scandale. Karim Wade qui s’est installé au Qatar depuis 2016, après avoir bénéficié d’une grâce présidentielle suite à sa condamnation par la CREI pour le délit de biens mal acquis, se permet de semer le bordel au Sénégal. Karim Wade est un peureux. Il n’ose pas rentrer au Sénégal pour déposer sa candidature à l’élection présidentielle, mais veut semer la zizanie. Karim Wade n’ose pas rentrer au Sénégal, parce qu’il sait qu’il doit verser au Trésor public, la somme de 138 milliards FCFA après sa condamnation par la CREI.

Karim Wade est un délinquant financier qui sait qu’il n’a aucune chance de remporter l’élection présidentielle. Non seulement, il vit sous la peur de retourner en prison dès son retour au Sénégal car il doit 138 milliards FCFA au Trésor public, mais il sait qu’il n’a aucune chance de gagner l’élection présidentielle au Sénégal. Si Karim Wade va en campagne et se met au contact des populations, quelle langue il doit emprunter. Il est incapable de prononcer un seul mot de nos langues nationales.

On cherche tout simplement à divertir les Sénégalais. Un délinquant financier qui n’a aucune chance de remporter l’élection présidentielle se permet d’accuser d’honnêtes magistrats de corruption.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn