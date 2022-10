Karim Wade persécuté et exilé…Trop d’injustices !

Karim Wade : TROP D’INJUSTICE SUR LUI

Le paradoxe sénégalais c’est la répétition généralisée du mensonge et personne ne cherche à baser ses dire sur un fondement solide. Néanmoins, on répète encore et toujours. Ceux qui devraient être les investigateurs de la vérité sont les premiers à sombrer dans une spéculation bidonne et préméditée : les soi-disant journalistes.

Pour détruire Wade avec “ le plus grand complot de l’histoire du Sénégal”, rien n’était de trop car il fallait par tous les moyens le renversé et ce qu’on lui reprochait c’était d’avoir mis ce pays sur les rampes du développement et compris qu’il fallait diversifier les partenariats et privilégier les intérêts nationaux : Bolloré est ainsi chassé du port, les bases françaises redevenaient des propriétés sénégalaises et leurs soldats renvoyés à leur terre d’origine et j’en passe…

Il fallait à travers Karim Wade, diaboliser le Président Wade et quoi de mieux que de l’accuser de vouloir mettre son fils à la tête du pays. Les différents ministères qu’il gérait rendaient plausibles cette thèse qui n’avait pourtant aucun fondement si ce n’est dans la tête de ses géniteurs. Ainsi, Karim Wade fut jeté dans la gueule des loups aux dents longues, ces peaux noires masques blancs prétextant une probable et impossible DÉVOLUTION MONARCHIQUE. Ceux qui soutenaient cette thèse savaient qu’ils mentaient mais continuaient pitoyablement.

Ainsi, tout le monde répétait MAIS personne ne pouvait jurer sur le coran ou la bible que ce qu’il insinuait était vrai. Tout le monde le consomme et personne ne peut te dire qui l’a cuisiné encore moins qui l’a servi ? Un véritable buffet sur la place publique où personne ne connait le bienfaiteur et sur ce cas précis, LE MENTEUR. Le Ministre du “ciel et de la terre” comme ils aimaient appeler Karim Wade pour mieux travailler sur les cerceaux malades avait dirigé d’une main de maître tous les ministères qu’il gérait, aucun corps de contrôle n’a relevé des irrégularités dans sa gestion et le travail colossal qu’il y a effectué ne fait l’ombre d’aucun doute.

Malgré tout, Macky le préfet de la France a voulu achever Karim Wade en le portant à la CREI, cette cours démodée, rouillée et souillée, véritable instrument digne des grands dictateurs. L’accusé doit donner les preuves de son innocence au moment où l’accusateur aiguise sa fantaisie. Son statut d’ancien Ministre est foulé du pied et la haute cours de justice ne verra jamais son dossier. Malgré tout, personne ne parle et les journalistes font toujours la fine bouche. Rien que cette injustice mérite de ne pas s’épancher sur cette affaire mais rien à faire.

Vous parlez comme si Karim Wade était condamné par une justice régulière et avec des armes régulières. Tout ce qui vous intéressait c’est de le détruire et écourter la vie de son père mais c’est méconnaître le créateur des Hommes. La complicité des sénégalais est flagrante, inconcevable et alarmant ce qui nous a valu un Président comme Macky, une véritable punition divine…

Aujourd’hui en 2022, Macky arrive en fin de règne, contraint par je ne sais quelle sentence, il cherche à apaiser sa conscience en agitant une AMNISTIE. Il suffit de reconnaître et de déclarer la CREI, antidémocratique, démodée et injuste pour déchirer tous ses verdicts. Macky doit accepter son ABUS au lieu de nous parler de décrispation du climat politique. C’est vous qui avez abusé de notre confiance et il s’agit d’une réparation. Présentement, c’est nous qui disons comment elle doit se faire. Vous ne pouvez plus dicter votre loi car vous êtes en fin de règne avec une Assemblée nationale où vous ne pouvez plus étaler vos caprices.

Avez-vous fait du bien pour mériter un repos paisible ? Votre conscience ne me semble pas si tranquille mais on ne récolte que ce qu’on a semé…

Une révision de procès pour RAVALER VOS MENSONGES devant les sénégalais et le monde entier nous semble plus pertinent. Aujourd’hui, demain ou après-demain, le vrai procès aura lieu. Pour le moment, je suis vos mouvements comme du lait sur le feu et soyez prudents car vous êtes les seuls et uniques perdants. Je reste convaincu que Macky n’est pas gentil mais n’a plus le choix.

Saa kadior l’infatigable défenseur du peuple.

NB: saa kadior est un homme libre qui, depuis presque 20 ans apporte sa contribution, pensez que j’écris pour quelqu’un c’est méconnaître l’homme. “ WHO THE CAP FIT LET THEM WEAR IT”

“ qui se sent morveux se mouche”