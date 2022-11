Kébémer : Trois personnes tuées dans l’explosion d’une bonbonne de gaz à Diokoul

Les habitants du village de Diokoul situé à 8 km de Kébémer sont dans l’émoi et la consternation. Un incendie d’une rare violence survenu le dimanche 30 octobre vers quatorze heures dans ladite localité, causé par l’explosion d’une bonbonne de gaz, a occasionné de graves blessures pour la jeune dame Coumba Fall, sa fillette Isseu Gaye âgée de six mois et sa bonne. Evacuées à l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga, la fillette décédé le mardi premier novembre, suivi de la bonne qui rend l’âme le vendredi 4 novembre et la dame Coumba Fall a finalement succombé à ses blessures dans une clinique privée à Dakar, mardi 9 novembre. Selon la source de Seneweb, la bonne préparait du thé avec la bonbonne de gaz à côté de la dame et son bébé. Une fuite de gaz serait à l’origine de l’explosion.