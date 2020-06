Kédougou : Reprise des cours, tout est fin prêt pour un bon démarrage mais…

M Mamadou Barry, Inspecteur de l’Education de Kédougou a reçu ce lundi 1er juin 2020 le soutien en matériels et produits d’hygiène du conseil départemental de Kédougou. Cette cérémonie s’est déroulée en présence de M Mamadou Lamine Ly, Inspecteur d’Académie de Kédougou venu réceptionner la dotation des lycées du département de Kédougou.

Dans le souci de répondre à l’appel des autorités centrales pour une reprise effective des cours dans les classes d’examen dans le département de Kédougou, M Lesseyni Sy, le conseil départemental de Kédougou n’a pas lésiné sur les moyens pour apporter sa contribution à cet élan de solidarité.

«Nous avons contribué au niveau national et au niveau régional dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Là aussi, nous sommes interpellés comme l’éducation est une compétence transférée. Nous avons le devoir de participer à cette mobilisation au niveau départemental. C’est tout à fait normal et logique car au conseil départemental de Kédougou, sur les 5 membres du bureau, les 4 sont des enseignants. Nous avons en charge les collèges et les lycées, nous avons offert à l’Inspection de l’Education et de la Formation de Kédougou 1500 masques, 41 dispositifs de lave-mains, 16 cartons d’eau de javel, 47 paquets de savon, 45 flacons de gel antiseptique. Nous offrons à l’Inspection d’Académie 500 masques, 8 dispositifs de lave-mains, 5 cartons d’eau de javel, 8 paquets de savon et 12 flacons de gel antiseptique. En plus de cela, nous avons contribué à hauteur de 500 000 FCFA pour la désinfection des établissements. Le montant a été remis au Préfet du Département de Kédougou » a précisé M Lesseyni Sy, le Président du Conseil Départemental de Kédougou non sans rappeler la gymnastique financière faite pour pouvoir faire cet appui.

Ce soutien du conseil départemental en direction des collèges du département de Kédougou a été salué à sa juste valeur par l’Inspecteur de l’Education et de la Formation de Kédougou, M Mamadou Barry. Tout en se réjouissant de cet accompagnement constant du président Lesseyni Sy et du conseil départemental, il a rassuré les parents quant aux dispositions sanitaires relatives aux mesures barrières

« On gagnera la bataille contre le coronavirus pas parce qu’on n’a pas seulement de cas mais parce qu’on a pu mener nos activités culturelles, éducatives, économiques et professionnelles. Le défi ne sera relevé que si ensemble on parvient à mener les élèves en toute sécurité jusqu’aux examens et même au-delà de ces échéances. Contrairement à ceux qui disent que l’hôte qui est dans la cour est dangereux, enfermons-nous dans la chambre. Nous avons décidé de sortir de nos chambres, de demeurer dans la cour, mener nos activités en toute quiétude grâce au respect des mesures barrières. Nous gagnerons, en reprenant les cours comme cela se doit, aller aux examens comme cela se doit et réussir avec zéro contamination »a-t-il souhaité

Venu réceptionner la dotation des lycées du département de Kédougou, M Mamadou Lamine Ly, Inspecteur d’Académie de Kédougou a abondé dans le même sens pour féliciter M Lesseyni Sy pour cette contribution de taille dans le secteur de l’Education. Il garde bon espoir pour une reprise effective des cours à une date ultérieure.

Adama Diaby à Kédougou pour xibaaru.sn