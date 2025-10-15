Khalifa Ibrahima Ndiaye (PASTEF) répond à Bougar Diouf

Réponse à M. Bougar Diouf, Président autoproclamé de l’Union des Panafricanistes Sénégalais (UPS)

M. Bougar ,

Votre sortie contre M. le ministre Birame Souleye Diop aurait mérité d’être prise au sérieux si elle avait comporté la moindre rigueur intellectuelle ou la plus petite cohérence politique. Malheureusement, elle illustre plutôt la dérive d’un discours sans ligne, sans fondement et sans compréhension réelle du fonctionnement des institutions ni de la logique d’un parti politique moderne.

Vous prétendez donner des leçons de sérieux, d’éthique et de responsabilité, alors même que vos interventions publiques successives témoignent d’une versatilité politique inquiétante. Vous changez de position au gré du vent, sans vision stable, sans constance idéologique et sans attachement véritable à une cause nationale. Ceux qui vous suivent ont depuis longtemps compris que vos critiques relèvent davantage d’une recherche de visibilité que d’un engagement sincère pour le Sénégal.

Votre tentative d’opposer les responsables de PASTEF entre eux révèle une méconnaissance totale de l’esprit collectif qui anime ce mouvement. Birame Souleye Diop n’a pas besoin d’être candidat pour prouver sa stature. Il a été, est, et restera un pilier de la stratégie politique et institutionnelle du parti. Le choix du Président Bassirou Diomaye Faye n’était pas un désaveu, mais la démonstration de la maturité d’un parti capable de faire prévaloir le consensus sur les ambitions personnelles — une leçon dont vous feriez bien de vous inspirer.

Vos propos sur la CENTIF traduisent la même confusion : vous mélangez juridiction, procédure pénale et structure d’analyse financière, preuve que vos références techniques sont approximatives. Si vous aviez pris le temps de vous informer sérieusement, vous sauriez qu’un inspecteur des impôts est tout à fait compétent pour diriger une cellule de renseignement financier, comme cela se fait dans plusieurs pays africains et européens.

Quant à vos insinuations sur le rôle du ministre de l’Énergie et des Mines, elles ne trompent personne. Birame Souleye Diop consacre son temps à bâtir une gouvernance transparente et souveraine de nos ressources naturelles. Pendant que certains s’agitent sur les plateaux ou dans les vidéos YouTube pour exister médiatiquement, lui travaille, dans la discrétion et l’efficacité, à préparer l’avenir énergétique du Sénégal.

Le débat politique mérite mieux que des attaques approximatives et des postures d’agitateur. Si vous aspirez réellement à contribuer au développement du pays, commencez par donner à vos prises de position la cohérence et la dignité qu’exige le service de la Nation.

M. le ministre Birame Souleye Diop ne répondra pas à la polémique, car il a autre chose à faire : servir le peuple sénégalais.

KHALIFA IBRAHIMA NDIAYE

PASTEF THIENABA