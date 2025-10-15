Affaire Africa 7 – Solo Média : La justice ordonne l’arrêt de l’exploitation illégale de la chaîne

Le juge des référés de Dakar a rendu sa décision dans l’affaire opposant Africa 7 à Solo Média, qui exploitait depuis septembre 2025 la licence de la chaîne de télévision. Le juge des référés a ordonné l’arrêt immédiat de l’exploitation de la chaîne par les personnes mises en cause, sous astreinte de 500 mille F Cfa par jour de retard.

Cette décision consacre la victoire des propriétaires légitimes, Oumou Wane et Moussa Faye, qui ont toujours dénoncé la confiscation de leur fréquence.

Dans un communiqué, Moussa Faye a exprimé sa satisfaction quant au bon déroulement de la procédure judiciaire, saluant le professionnalisme et l’indépendance de la Justice qui, selon lui, «a rendu une décision juste et équilibrée».