Khalifa Sall : «Ils perdront le pouvoir par la même manière qu’ils l’ont obtenu»

Longtemps resté en retrait du débat politique, Khalifa Sall a brisé le silence ce samedi. Il a lancé un message de remobilisation pour éjecter les actuels tenants du pouvoir. «On va se retrouver, on va se regrouper, on va se rassembler et on va bouter ces gens hors du pouvoir. C’est cela la vérité. L’union fait la force», a-t-il déclaré lors d’une conférence de sa formation politique.

Khalifa Sall a même prédit comment le régime de Pastef perdra le pouvoir : «Le problème de ceux de ce pouvoir-là, c’est qu’ils perdront le pouvoir par la même manière qu’ils l’ont obtenu. Ils ont parlé jusqu’à ce qu’on leur a confié le pouvoir et ils parleront jusqu’à ce qu’ils perdent le pouvoir. C’est comme ça que ça va se passer», dit-il dans des propos repris par Seneweb.

Pour ce qui est de Taxawu Sénégal, Khalifa Sall ne veut pas faire les mêmes erreurs que ceux qui sont aujourd’hui au pouvoir. «On n’utilisera jamais les mêmes méthodes et les mêmes moyens. On va se battre selon nos convictions, selon ce qui est bien pour le peuple. Car vouloir le pouvoir ne doit pas nous amener à dire ce qu’on ne fera pas», dit-il.

Le leader de Taxawu a demandé à ses hommes d’aller davantage sur le terrain et vers les populations. Il a donné rendez-vous au 9 mai pour reconstruire un Taxawu qui sera dans l’opposition, avec l’opposition pour reconquérir le pouvoir, dit-il.