Une femme de 42 ans tuée à coups de marteau…son fils de 13 ans arrêté

Il était 20H00, vendredi, quand un adolescent de 13 ans a appelé la police pour dire que sa mère avait été tuée à coups ce marteau par un individu cagoulé.

Les forces de l’ordre se sont alors rendues au domicile familial situé boulevard Louis-Braille à Nice, dans les Alpes-Maritimes.

Sur place, les policiers et secours font face à une porte close.

Les agents ont dû la forcer pour pénétrer dans l’appartement et ont découvert le corps sans vie de la femme de 42 ans.

La quadragénaire présentait un enfoncement de la boîte crânienne au niveau d’un œil.

Son fils, qui n’a pas été blessé, a été transporté à l’hôpital Lenval. Il a ensuite été placé en garde à vue.

Source: F D