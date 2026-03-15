l'agresseur rôdait à côté des écoles

Un élève de 13 ans fait une chute mortelle lors d’un cours d’EPS

Le drame s’est produit la semaine dernière au collège Jean-Yole des Herbiers, en Vendée.

Un adolescent de 13 ans a fait une violente chute lors d’un cours d’EPS dans une salle de sport.

Cet élève de 4ème a été transporté à l’hôpital où il est décédé jeudi 12 mars des suites de ses blessures.

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’accident n’est pas survenu précisément lors de la pratique sportive.

Les gendarmes de Vendée sont chargés des investigations.

Source : F D