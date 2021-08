Kilifeu est cuit…le site Leral l’envoie direct en prison

Incroyable ce qui se passe dans ce pays. Le rappeur Kilifeu pris en flagrant délit d’une transaction douteuse suspecté d’être un trafic de visas, fait une vidéo pour démentir et précise qu’il s’agit d’une vente de voiture. Kilifeu, ce rappeur du groupe Keur Gui a même accusé notre confrère Leral de diffamation.

Et aujourd’hui, dans une vidéo intitulée « Leral Tv clôt le débat avec les membres de Y’en A Marre », on voit le rappeur réceptionner l’argent et les passeports. Et pis, il explique son modus operandi : il va faire passer les candidats au visa comme des membres du staff du groupe Keur gui. Une véritable escroquerie que vous pourrez voir sur cette vidéo de Leral (cliquez ici).

Le procureur doit s’autosaisir et envoyer directement en prison le rappeur Kilifeu.

La vidéo est aussi sur le You tube de leral que voici (à partir de 1mn23)