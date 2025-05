Kisal Senegaal répondra favorablement à l’appel du dialogue national

NOUS REPONDONS FAVORABLEMENT AU DIALOGUE NATIONAL PROPOSE PAR MONSIEUR LE PRSIDENT DE LA REPUBLIQUE

Le Président de la République conformément aux pouvoirs que lui confère la constitution, convie les acteurs politiques et toutes les forces vives de la nation, à un dialogue national afin d’échanger sur des sujets d’intérêts communs à notre nation et à notre peuple pluriel à mémoires multiséculaires récurrentes.

Au parti KISAL SENEGAAL dans sa mouvance MOOBAL SENEGAL, nous approuvons fortement cette initiative et nous y réservons une suite favorable. KISAL SENEGAAL sera présent et ce durant toute la durée de la rencontre à travers la mobilisation de ses représentants.

Les termes de référence de ce dialogue national posent des sujets d’intérêt national, qui, même à l’état brut, imposent des clarifications et la confrontation des visons politiques que les acteurs politiques et toutes les forces vives de la nation portent autour du devenir de note pays, autant dans la permanence des espaces pluriels des expressions démocratiques selon les positionnements thématiques et des champs d’expressions démocratiques et d’interventions.

La nomenclature des thèmes proposées oblige KISAL SENEGAL à ouvrir des perspectives en mettant en avant une contribution écrite destinée au président de la République et dans laquelle nous exposerons notre vision souveraine de notre nation et de ses enjeux

Nous proposerons des thématiques tendant à clarifier certaines propositions brutes du Président qui composeront l’ordre du jour de ce temps de dialogue proposé. D’autant que certains suscitent des inquiétudes sur les normes prochaines de la représentativité électorale, la permanence et le caractère immuable de la liberté d’association, la discrimination de l’exercice du pouvoir lié à l’âge et la dimension ségrégative de l’exercice du pouvoir dont la charte constitutionnelle exclut de manière hypocrite de nombreux sénégalais et particulièrement les enfants de la communauté des Sénégalais vivant à l’étranger.

Toutes les questions relatives à la communication politique et des outils qui la portent , celles relatives aux accessibilités à l’information politique, économique et sociale et le rôle et la place des langues nationales sénégalaises codifiées dans l’animation de la pluralité des paroles politiques, et des institutions de la république ,sont des questions d’intérêt national porteuses d’égalité et d’équité dans la compréhension des discours politiques et dans l’accomplissement non ségrégative des actes de citoyennetés multiples, non sélective et non partisane de la communication gouvernementale.

Celle-ci doit nécessairement respecter notre peuple dans sa diversité et dans le respect strict des principes constitutionnels qui fondent l’état de droit dans notre pays.

Le Sénégal et son peuple valent ce temps de dialogue et cette période de tensions multiples et multiformes el les inquiétudes qui en découlent, imposent aux acteurs, les nécessités sine qua non de se rencontrer et de se parler pour le Sénégal ,et , d’être honnête et transparent à l’égard du peuple sénégalais ; pour que l’état de droit ,les libertés d’entreprendre et de créer, ainsi que s’associer soient de rigueur en permanence. Et c’est cet enjeu-là qui motive et justifie notre présence et notre participation active au dialogue national, à partir du 28 mai prochain

Vive le Sénégal pays historiquement démocratique

Vive le peuple sénégalais pluriel

Vive la République

MAMADOU DEME

Président du parti KISAL SENEGAAL

Ancien haut conseiller des collectivités territoriales