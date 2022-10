Kocc Barma traîné devant le procureur et la cybercriminalité

Kocc a brisé énormément de vies et de couples malgré plusieurs plaintes qui s’amoncellent sur la table des autorités policières et judiciaires. Le redoutable et redouté « justicier » est traîné devant le procureur et la cybercriminalité par la Protection des données personnelles (CDP).

Kocc, qui administre un site où la sexualité des Sénégalais et autres frasques sont mises en évidence, est de nouveau dans de beaux draps. Il a été cité dans le troisième avis trimestriel de la commission de protection des données personnelles, suite à une plainte d’une tierce. Non seulement, il a publié sa vidéo sans son consentement, mais il aurait exercé une extorsion de fonds, demandant 300 euros.

Ladite plainte a été transmise et au procureur de la République et à la Division spéciale de la cybercriminalité (Dse).