KOLDA: L’ODGAM démarre ses activités sportives le 19 aoùt prochain

Dans la capitale du Fouladou, l’ODGAM a rendu public le calendrier de ses activités sportives pour la présente saison. L’Organisation Départementale de Gestion des Activités de Masse (ODGAM) va démarrer ses activités sur la pelouse à partir du 19 aoùt prochain. Et cela par un tournoi de football appelé » les quatre grands ». Cette nouvelle structure du mouvement navétane, a dans ses rangs 29 Associations Sportives et Culturelles(ASC) réparties en trois zones. Chaque zone englobe au moins neuf équipes de football. Ainsi dans chaque zone, il est crée deux poules d’au moins quatre formations. Face à la presse, l’équipe dirigeante de cette ODGAM a manifesté sa détermination et son engagement à satisfaire les populations avec à sa tété le mouvement navétane. Avec comme crédo, la transparence dans la gestion des activités de masse, l’ODGAM de Kolda compte associer pleinement les responsables des ASC dans le contrôle des recettes par leur présence dans les guichets de vente des billets d’entrée au stade. Et Famara Sané de rassurer » nous allons enrichir le mouvement navétane, et non s’enrichir de ce mouvement « . Ajoutant que « celui qui veut s’enrichir n’a qu’à aller travailler ailleurs ». Visiblement, les responsables de l’ODGAM sont imbus d’une volonté à un renouveau du championnat populaire, et le football n’est pas la seule discipline sportive à étre en compétition entre les différentes équipes.

ELHADJI MAEL COLY