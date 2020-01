Il s’appelle Thierno Bocar Baldé alias Doura. Ce militant de la première heure à l’APR ne veut pas une bataille en rangs dispersés des forces vives du parti pour conserver le pouvoir. Même s’il met cette guéguerre dans la logique d’un parti qui a grandi et continue de grandir. L’homme reste à équidistance des querelles de tendances entre responsables, et appelle au rassemblement, à l’unité et à la cohésion pour bien soutenir les actions du chef de l’État à développer le pays Sénégal. Le conseiller spécial du président Salle s’inscrit en ligne de rassembleur pour l’intérêt du parti et de ses militantes et militants. Pour Thierno Bocar Baldé, les responsables de l’APR de KOLDA doivent le même verbe au mémé temps pour assurer l’émergence de Kolda qui est cher au président Macky Sall. Ajoutant que jamais dans l’histoire politique de cette région, des cadres ont été aussi promus. Cela dit-il, atteste éloquemment que le président a toujours Kolda dans son cœur et les populations doivent lui rendre la monnaie en montrant partout ses différentes réalisations. Dans une humilité et une discrétion de taille, le Makyiste du Fouladou n’a de cause que pour le patron de l’APR. Et c’est dans un travail inlassable de fourmis que Doura Baldé s’active à soutenir et à accompagner le président Macky Sall dans sa mission régalienne pour un Sénégal émergent. Et dans son Fouladou natal, cette discipline du chef de l’État ne néglige aucun détail qui peut donner succès au parti APR et a son régime. C’est en cela que Doura Baldé en aperiste chevronné, a toujours son bâton de pèlerin pour actionner dans la ville comme dans le monde rural, les populations en direction des idéaux du parti APR et de son secrétaire général national

ELHADJI MAEL COLY