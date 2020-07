Kolda : Un mini car écrase un enfant de cinq ans

ELHADJI MAEL COLY

A Marewe, c’est l’émoi et la consternation dans ce village situé sur l’axe kolda-Tamba dans la commune de Diaobé Kabendou. Un mini car a renversé mortellement un garçon de cinq ans environ. Le véhicule qui a quitté Dakar et en partance sur Ziguinchor, est tombé sur des enfants qui traversaient la route. Ainsi la victime qui avait perdu sa chaussure sur la chaussée, voulait la ramasser au moment où le mini car est déjà là. Et l’irréparable s’est produit. Selon des témoins, le véhicule roulait à vive allure et le chauffeur ne pouvait pas freiner pour éviter l’enfant. Le père de la victime s’en remet à Dieu maître du destin. Quant au conducteur du véhicule, il est entre les liens de la justice