Korité 2025 : Le DG de l’Administration pénitentiaire prie avec les détenus de Rebeuss

Ce 31 mars 2025, l’Inspecteur Aliou CISS, Directeur général de l’Administration pénitentiaire, a marqué la fête de l’Aïd el-Fitr communément appelée Korité au Sénégal en se joignant aux prières des détenus à la Maison d’Arrêt et de Correction de Rebeuss.

En ce moment de recueillement, il a exprimé sa solidarité et son engagement en faveur de la dignité humaine et du vivre-ensemble, même en milieu carcéral. La cérémonie, empreinte de ferveur et de respect, a permis de renforcer les liens sociaux et de souligner l’importance d’accompagner les détenus sur le chemin de la réinsertion.