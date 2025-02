Koromack Faye : « Le Sénégal est hanté par de mauvais esprits »

Au Sénégal, on note un enchaînement d’événements dramatiques : des morts, des suicides, une inflation d’accidents mortels, des incendies, entre autres. Une situation qui inquiète plus d’un et interpelle le célèbre Saltigué sérère Koromack Faye. Ce dernier est ainsi sorti de sa réserve pour indiquer la voie à suivre pour exorciser le mal.

« J’ai eu à le dire et à le répéter plusieurs fois : le Sénégal est hanté par de mauvais esprits. En 2002, avant le naufrage du bateau le ‘Joola’, j’avais tiré la sonnette d’alarme. Ce qui devait arriver arriva. Les morts subites, les nombreux accidents de la circulation souvent mortels, les cas de suicides et autres incendies prennent une ampleur jamais égalée dans notre pays. Tout citoyen doit alors s’interroger et agir pour stopper cet enchaînement d’événements, somme toute, malheureux. Il est temps de rétablir les vrais mobiles de cet état de fait », indique Koromack Faye repris par Seneweb.

D’ailleurs, il suggère : « L’an 2025 commence déjà sous de très mauvais auspices. Je demande à chaque famille de faire des aumônes en riz blanc, surtout. Il y a, aujourd’hui, nécessité de ressusciter les valeurs de solidarité et d’entraide. Tout le remède est là. On ne peut pas vivre en paix si une bonne partie de nous-même, nos parents, proches et concitoyens restent coincés dans des conditions de vie si difficiles, occasionnées par la faim, le manque et le dénuement total. »