Koulibaly et Mendy sur le banc de Chelsea…Graham Potter s’explique

Fraîchement arrivé sur le banc de Chelsea, Graham Potter n’a pas hésité à faire des choix forts. Et l’un d’eux concerne Kalidou Koulibaly. Arrivé cet été après pas moins de 8 saisons au Napoli pour la modique somme de 38 millions d’euros, le défenseur international sénégalais vit une situation assez improbable puisqu’il s’est retrouvé sur le banc des remplaçants. Chez les gardiens aussi, le nouvel entraîneur de Chelsea semble vouloir redistribuer les cartes de la concurrence entre Edouard Mendy et Kepa Arrizabalaga.

En conférence de presse d’avant-match face à l’AC Milan, l’entraîneur de Chelsea est revenu hier sur la situation de Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy, rapporte wiwsport. «La situation de Kalidou Koulibaly? J’ai été vraiment impressionné par lui. En tant que personne, il est honnête, et il comprend sa situation en termes d’attente pour jouer. Chaque joueur dira qu’il n’est pas si content, c’est la façon dont vous réagissez et sa réaction a été fantastique. Il travaille bien, s’entraîne bien. Ce n’est pas la situation parfaite, mais avec son personnage, il jouera un rôle important », a déclaré le technicien anglais de 47 ans, présent aux côtés de son défenseur sénégalais.

Au sujet d’Édouard Mendy, l’entraîneur de Chelsea de déclarer que « Edou est de retour, ce qui est une bonne nouvelle pour nous car nous avons besoin d’autant de concurrence. Lui ou Kepa? Si vous regardez ce que nous avons au cours des six prochaines semaines, c’est un calendrier incroyable. Je ne suis pas pressé de hiérarchiser un numéro 1 ou 2. Je veux aider Kepa à apprécier le football et aider Edou à se mettre en forme et prêt à jouer. Dans un monde idéal, vous laissez le football décider ».