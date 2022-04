La Banque mondiale et l’Etat du Sénégal signent 4 accords de financement

La Banque mondiale et l’Etat du Sénégal ont signé ce mardi, quatre (4) accords de financement pour un montant global de 495 millions de dollars, soit 272 milliards 250 millions de FCFA.

Ces accords, selon le ministère des finances et du budget, se répartissent comme suit : 150 millions de dollars US, soit environ 82,5 milliards de FCFA, au Projet d’amélioration de l’accès à l’électricité (PADAES), 200 millions de dollars, soit environ 110 milliers de FCFA pour le Projet d’amélioration de la connectivité dans les zones de production agricole au nord et au centre (PCZA), 100 millions de dollars, soit environ 55 milliards, pour le Projet d’amélioration des réformes et enfin, 45 millions de dollars US soit environ 24 milliards 750 millions de FCFA pour le Projet de renforcement de la cohésion sociale et de la résilience des communautés en Casamance (PDEC).

C’est un nouveau jalon qui est posé ainsi dans le partenariat fécond qui lie l’Etat du Sénégal et le Groupe de la Banque mondiale.