La Birmanie frappée par un violent séisme ressenti jusqu’en Chine

Un puissant tremblement de terre de magnitude 7,7 a frappé, ce vendredi 28 mars, le centre de la Birmanie, a annoncé l’Institut géologique américain (USGS), un séisme dont les secousses ont été ressenties jusqu’en Thaïlande et en Chine. Un immeuble de 30 étages en construction s’est effondré à Bangkok. La junte birmane déclare l’état d’urgence et lance un appel à l’aide internationale.

Le séisme s’est produit à 16 kilomètres au nord-ouest de la ville de Sagaing, vers 14h20, heure locale (06h20 TU), a précisé l’USGS.

À Rangoun, à plusieurs centaines de kilomètres au sud, Ka Win a bien ressenti les secousses. « On a vu l’eau commencer à déborder des citernes, puis les citernes se renverser. [Dans la ville], les dégâts ne sont pas trop graves, mais à Mandalay, et dans le nord de la Birmanie, ils sont très importants. Les photos que des proches m’ont envoyées montrent que certaines parties dur mur d’enceinte de la ville de Mandalay sont à terre. Le grand pont qui relie Mandalay à Sagaing s’est effondré et la capitale administrative Naypyidaw a aussi été durement touchée : une partie du Parlement s’est écroulée, tout comme le musée des pierres précieuses et certains bâtiments militaires. » Dans la capitale birmane, en effet, les routes ont été déformées sous l’effet des secousses et des morceaux de plafonds sont tombés des immeubles.

En réaction, la junte birmane a lancé un rare appel à l’aide internationale. Le chef de la junte a invité « tout pays, toute organisation » à venir apporter son aide aux victimes du séisme qui, selon Min Aung Hlaing, a fait au moins 144 morts. Les autorités ont déclaré l’état d’urgence dans six régions devant l’étendue des dégâts.

Le chef des militaires s’est rendu dans un hôpital de la capitale où sont traités de « nombreuses victimes ». Des blessés sont pris en charge à l’extérieur du service des urgences, alors que d’autres se tordent de douleur, ou restent immobiles, avec leurs proches à leurs côtés pour les réconforter. « Jusqu’à présent, une vingtaine de personnes sont décédées après leur arrivée dans notre hôpital. Beaucoup de gens ont été blessés », a déclaré le médecin de l’hôpital général de Naypyidaw, qui compte un millier de lits.

Avec RFI