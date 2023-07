La CAF envoie une mission d’inspection au Sénégal

Le Sénégal est candidat à l’organisation de la CAN 2027. A la suite de la soumission de sa candidature finale à l’organisation de la CAN TotalEnergies 2027, suivi de la signature de tous les documents d’accord et de garanties, la Confédération Africaine de Football (CAF) vient de décider conformément au cahier des charges, de l’envoi d’une mission d’inspection au Sénégal pour faire l’état des lieux en matière d’infrastructures sportives (stades et terrains d’entrainement), hôtelières, aéroportuaires et hospitalières.

Cette mission a été confiée à un cabinet privé, Price Watherhouse Coopers (PwC), dont les experts sont attendus au Sénégal le 20 juillet 2023.

Ainsi, du 21 au 24 juillet 2023, une évaluation indépendante sera menée par ces experts sur les différents sites des régions retenus pour accueillir la délégation de la CAF, ses invités et partenaires, les équipes et leur délégation ainsi que tous les officiels et acteurs impliqués dans l’organisation et la gestion des activités.

Les sites ciblés sont les suivants : Dakar, Diamniadio, Thiès, Mbour; le région de Ziguinchor et la région de Saint-Louis.

