La CCR France dénonce “un climat délétère” sous le régime du Pastef

La Convergence des Cadres Républicains (CCR) de France a publié un communiqué au vitriol contre le gouvernement dirigé par le parti Pastef, accusé de “menacer la cohésion nationale”, de “plonger l’économie dans la récession” et de “s’acharner sur l’opposition et la presse”.

Selon la structure affiliée à l’ancien président Macky Sall, depuis l’arrivée du nouveau pouvoir, “le Sénégal vit une période marquée par des attaques contre les communautés, les chefs religieux et coutumiers, dans un silence inquiétant du parquet”. La CCR France alerte sur le risque d’une dérive communautaire et invite les autorités à “préserver l’héritage de paix et de stabilité transmis par les régimes précédents”.

Sur le plan économique, le communiqué parle de “catastrophe à tous les étages”, pointant du doigt la paralysie de secteurs stratégiques comme le BTP. La CCR accuse le gouvernement d’avoir “terni l’image du Sénégal” auprès des bailleurs, notamment du FMI, en raison du dossier de la “dette cachée”, et salue à ce titre la saisine du ministre des Finances et du président de la Cour des Comptes par les avocats de l’ancien chef de l’État.

“Le Sénégal s’endette à tour de bras à des taux exorbitants, sans programme économique digne de ce nom, en passant par des courtiers opaques”, dénonce la structure. Elle met également en garde contre les levées de fonds sur le marché régional de l’UEMOA, qui, selon elle, “assèchent les ressources des petites entreprises locales”.

La CCR France dit condamner “avec la plus grande fermeté” ce qu’elle qualifie de “chasse aux sorcières éhontée” contre des opposants, chroniqueurs et journalistes critiques du pouvoir. “Des dossiers vides sont montés pour museler les voix discordantes”, accuse le texte.

La structure cite notamment les “populations toujours plongées dans les eaux des inondations”, les “familles en attente de bourses familiales”, ou encore “la rentrée des classes incertaine”, pour illustrer selon elle “l’incapacité du régime à répondre aux besoins essentiels des Sénégalais”.

Enfin, la CCR France a exprimé son “soutien fraternel” à son coordonnateur national, Papa Malick Ndour, “empêché de voyager avant d’être relâché dans des conditions assimilables aux méthodes de l’ex-STASI”.

Dans une dernière pique au pouvoir, la structure avertit : “La stratégie du bavardage permanent adossée à la théorie des 3M ne prospérera pas. Nous restons une opposition républicaine qui fera face à toutes les formes d’abus.”