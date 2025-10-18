Kaolack : le ministre Birame Diop inaugure l’Escadron de Surveillance et d’Intervention et la Section de Recherches de la Gendarmerie

Le Ministre des Forces armées, le Général d’armée aérienne (2S) Birame Diop, a présidé, ce vendredi 17 octobre 2025, la cérémonie d’inauguration des nouvelles infrastructures de l’Escadron de Surveillance et d’Intervention (ESI) et de la Section de Recherches de Kaolack. Cet événement marque une étape importante dans le renforcement du maillage sécuritaire du territoire national.

La cérémonie s’est déroulée en présence du Gouverneur de la région de Kaolack, M. Mouhamadou Moctar Watt, du Général de Division Martin Faye, Haut-commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire, ainsi que de nombreuses autorités judiciaires, administratives, civiles et militaires.

Cette inauguration s’inscrit dans le cadre de la montée en puissance de la Gendarmerie nationale, engagée dans une dynamique de modernisation et d’extension territoriale. Elle vise à doter l’institution des moyens opérationnels nécessaires pour remplir efficacement ses missions de sécurité dans un contexte régional en constante évolution.

« L’objectif est de doter la Gendarmerie des capacités requises pour mener à bien ses missions, dans un environnement sécuritaire national et sous-régional complexe et en pleine mutation », a déclaré le Général Birame Diop, soulignant la nécessité d’une stratégie proactive face aux défis actuels.

Le ministre a rappelé que le paysage sécuritaire reste marqué par la persistance de menaces multiformes, telles que le terrorisme, la criminalité transfrontalière, les trafics illicites, mais aussi par l’émergence de nouvelles formes de délinquance. Face à ces enjeux, il a insisté sur l’importance d’une vigilance permanente, d’une coordination renforcée entre les forces de défense et de sécurité, et d’un ancrage territorial fort de la Gendarmerie.

L’installation de l’ESI et de la Section de Recherches à Kaolack répond ainsi à la volonté du gouvernement de rapprocher davantage les forces de sécurité des populations et d’accroître la capacité d’intervention dans cette zone stratégique du centre du pays.

Par cette initiative, le ministère des Forces armées réaffirme son engagement à garantir la sécurité des personnes et des biens, à prévenir les menaces et à consolider la paix et la stabilité sur l’ensemble du territoire national.