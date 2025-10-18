Diomaye et Kagame scellent un nouveau partenariat stratégique entre le Sénégal et le Rwanda

En visite d’État en République du Rwanda, le Président de la République du Sénégal, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a entamé une série d’activités marquantes qui témoignent de la profondeur des liens entre Dakar et Kigali et de leur volonté commune de renforcer la coopération bilatérale.

Le Chef de l’État sénégalais s’est d’abord rendu au Mémorial du Génocide de Kigali, un lieu de recueillement et de mémoire dédié aux victimes du génocide perpétré contre les Tutsi en 1994. Dans un moment empreint d’émotion et de dignité, le Président Faye a rendu hommage aux disparus, réaffirmant la nécessité du devoir de mémoire, de la justice et de la réconciliation comme socles indispensables à la paix et à la stabilité durables.

Après cette cérémonie, le Président Diomaye Faye a été accueilli au Palais présidentiel de Kigali par son homologue rwandais, Son Excellence Paul Kagame. La rencontre a débuté par une cérémonie officielle des honneurs militaires, avant un entretien en tête-à-tête entre les deux Chefs d’État. Cette séance a été suivie d’une réunion élargie aux délégations sénégalaise et rwandaise.

Les discussions, marquées par une atmosphère de fraternité et une convergence de vues, ont porté sur la consolidation des relations bilatérales et la diversification des partenariats stratégiques entre les deux nations.

À l’issue des travaux, cinq accords de coopération ont été signés, couvrant des domaines clés du développement :

l’exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques, de service et ordinaires ;

la coopération en matière de planification et de suivi des programmes de développement ;

le partenariat dans le domaine de l’agriculture ;

la coopération sanitaire ;

ainsi que la collaboration dans les services correctionnels et les questions pénitentiaires.

Cette visite d’État marque une étape importante dans la consolidation de l’amitié sénégalo-rwandaise. Elle illustre la volonté commune des deux Chefs d’État de bâtir un partenariat exemplaire, fondé sur la solidarité africaine, l’efficacité économique et une vision partagée du développement durable.