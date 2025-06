La communauté internationale est à la paix ce que la mythologie est à la science (Par Alassane Kitane)

Les relations internationales ont, à force de reniements et de contradictions, atteint un niveau d’aporie tel que beaucoup parlent d’un nouvel ordre mondial sans l’Occident. Si la Russie, la Chine, le Brésil, l’Inde et l’Afrique du Sud font déjà un travail remarquable du point de vue idéologique, les innovations vraiment révolutionnaires à même de bousculer cet ordre cynique et anarchique n’ont pas encore vu le jour. L’économie mondiale telle qu’elle fonctionne est un boulevard d’embrigadement des autres peuples. On marche sur une voie tracée par celui de qui on est censé nous libérer. Pire, le sport, l’art (notamment la littérature et le cinéma) la science et la technoscience sont apprivoisés afin de perpétuer ce modèle de production et de consommation qui ne laisse qu’une chance quasi nulle pour aux autres pays de se développer.

Il faut changer de cap, c’est ce que l’Iran a tenté de faire depuis la révolution mais ils sont rendus compte que sans l’arme de dissuasion, ils ne connaîtront jamais la stabilité nécessaire à un véritable développement. Les pays du Sud n’ont pas encore pris pleinement conscience de la grande précarité à la fois sécuritaire et économique dans laquelle le monde occidental les a confinés. Et le pire est que beaucoup de citoyens dans ces pays qui résistent à l’arrogance et à la violente hégémonie des barbares. Voilà pourquoi la mère des stratégies est une bonne qualité de l’éducation. L’acquisition du savoir seule est libératrice.

La coopération entre pays du Sud dans le domaine de l’éducation est une impérieuse nécessité. Quand la science et la technique seront domestiquées par le Sud global, le rééquilibrage se fera plus vite et plus facilement. Sous ce rapport, la proposition de Marine le Pen de donner un siège permanent à l’Afrique au conseil de sécurité, bien qu’étant alléchante, reste sans objet. Tant que le droit de véto sera assujetti au gabarit nucléaire, être membre permanent au conseil de sécurité (devenu inutile d’ailleurs) est un leurre, de la cosmétique géopolitique…

Il faut devenir une puissance militaire pour avoir une voix qui compte et pour assurer sa survie. Nous sommes dans un monde de prédateurs assis sur un grand mensonge appelé « communauté internationale ». Il faut travailler à bien cerner la vulnérabilité de ce monde barbare : l’économie. Le jour où par un éclair de lucidité les peuples du sud renonceront au mode de production et de consommation qui nous est imposé par l’Occident, les secousses du bouleversement commenceront à se faire sentir.

Qui achète leurs voitures de luxe, leurs jets privés, leur alcool, leurs boissons mortifères, leur blé, leur, supermarché, leurs avions et billets d’avion, leurs visas pour se bousculer en Europe ? Qui va récolter pommes et tomates chez eux ? Qui paye pour regarder leurs matchs ? Qui investit dans leur sport, leurs industries ? Bref, et si on essayait de briser les chaînes mentales pour enfin vivre et nous épanouir en fonction de notre nature, de notre culture et de notre sociologie ?

Alassane K. KITANE