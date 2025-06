Samba Fall : «Le secteur du livre et de la lecture a le mérite d’être structuré»

FORUM NATIONAL DU LIVRE ET DE LA LECTURE : DES FAIRE-VALOIR A DIAMNDIADIO

C’est au cours du Conseil des Ministres du mercredi 5 février 2025 que le Président de la République a instruit au Ministre et au Secrétaire d’Etat en charge de la Culture d’organiser le Forum national sur le livre et la lecture, pour fin juin 2025. C’est le 17 juin 2025, cinq mois après, quel retard, que le Comité scientifique du Forum national du livre a été installé. Premier acte de manque de considération au secteur du livre.

Ensuite, le deuxième acte de manque de considération, c’est dans l’article 2 de l’arrêté ministériel instituant le Comité scientifique qui « a pour mission de proposer un contenu (animation culturelle et rencontres professionnelles)». Quand, on ne perçoit pas l’enjeu du livre et de la lecture dans un pays, on a tendance à dévoyer l’orientation éditoriale et folkloriser les activités autour du livre. La composition du Comité scientifique l’illustre avec des gestionnaires de spectacles vivants et d’arts visuels.

En effet, le troisième acte de manque de considération vis à vis des écrivains, éditeurs, illustrateurs, bibliothécaires, libraires, critiques littéraires, c’est que le Comité dit scientifique est plutôt artistique, aménagiste, technique, urbanistique, qu’éditorial.

Quand la bureaucratie s’empare de la tête du Comité dit scientifique avec le Secrétaire d’Etat à la Culture, Président du Comité, le Directeur général de la Culture (artiste-plasticien), Vice-Président du Comité. Et comme Secrétaire du Comité, le Directeur du Livre et de la Lecture qui se satisfait de marche-pied. Le séisme s’abat sur le pays de Senghor, de Aminata Sow Fall, de Mbougar Sarr.

Ce n’est pas étonnant que le Directeur du Livre joue au second rôle, lui qui a enterré depuis 10 ans la Foire internationale du Livre et du Matériel didactique. Et Monsieur Ibrahima Lo,(documentaliste),Directeur du Livre a plongé aussi dans la léthargie les Salons nationaux du Livre. A la tête de la Direction du Livre depuis 15 ans, à la retraite depuis 6 ans, la routine et son manque d’ambition et d’audace novatrice pour le secteur du livre paralysent le secteur et font reculer le Sénégal, là où les autres pays font bouger les lignes éditoriales.

Cependant, il détient les cordons de la bourse du Fonds d’aide à l’édition qu’il distribue, sans comité de gestion, donc sans transparence, aux écrivains-éditeurs. C’est pourquoi au Sénégal, il y a plus d’écrivains et d’éditeurs couchés que debout. L’espoir est du côté de jeunes écrivains comme Fara Ndiaye, Khalil Diallo, Ana Ly, Fadiey et tant d’autres.

Quatrième acte de manque de considération, dans le Comité dit scientifique, en plus de l’alignement des Directeurs généraux de Sorano, de l’Ecole des Arts, de l’Urbanisme, de l’Aménagement des Territoires, des Musées, c’est le saupoudrage avec Fatimata Diallo Bâ, (nouvelle Ecrivaine), Seydi Sow, Editeur (plus écrivain qu’éditeur) et Boubacar Boris Diop pour crédibiliser ce Comité scientifique disqualifié d’avance. Et pourtant, certains acteurs majeurs sont légion pour être dans le Comité scientifique. Avec un bon casting juste et au choix: Sokhna Benga, Rakhmatou Seck Samb, toutes deux lauréates du Grand Prix du Chef de l’Etat pour les Lettres, Mariama Ndoye (Prix Ivoire à Abidjan), Anny Coly, Andrée Marie Diagne, illustres figures des lettres, Mariétou Diongue Diop, ancienne Directrice du Livre, experte internationale sur les questions du livre et de la lecture, souvent sollicitée en Afrique et ailleurs, Marouba Fall, Amadou Lamine Sall, Waly Ba, Fodé Ndione, Colonel Moumar Gueye, Mamadou Samb, Emmanuel Magou Faye, Saloum Diakité entre autres.

Le secteur du livre et de la lecture a le mérite d’être structuré. Or les responsables d’associations d’écrivains, d’éditeurs, d’illustrateurs, de bibliothécaires, de libraires, de critiques et autres acteurs de la chaîne du livre n’ont pas été associés encore moins mis à contribution en amont dans le processus préparatoire du Forum. Ils sont étonnés de voir brusquement un Comité scientifique bureaucratique et hermétique. Ou est la démarche inclusive. Le boycott du Forum serait judicieux au lieu d’être des faire-valoir le 10 juillet à Diamndiadio, les écrivains, éditeurs…..devraient élever bruyamment leur voix. La Direction du Livre a trompé le Ministère. Et ce dernier a fourvoyé le Président de la République. Et dommage, le Forum ne sera qu’une grande messe en présence des touristes-acteurs du livre. Et avec l’annonce d’autres rendez-vous du livre dont l’échec est patent au rythme d‘exclusion des vrais acteurs du livre.

Samba FALL

Bibliothécaire, Guédiawaye