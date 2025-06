Présidence FSF : Biguine Gueye invite les présidents de ligue à soutenir Mady Touré

Chers présidents de ligues, chers amoureux du sport, soutenons la candidature du président Mady Touré !

Mady Touré, fondateur de l’académie Génération Foot, a officiellement déclaré sa candidature à la présidence de la Fédération sénégalaise de football (FSF). Il a adressé le 6 juin, depuis la Mecque aux présidents de clubs et ligues une lettre dans laquelle il propose « une vision claire et audacieuse pour l’avenir », axée sur la formation des jeunes, la professionnalisation des ligues et la bonne gouvernance.

Cette initiative intervient à deux mois de l’élection prévue le 2 août 2025. Le président sortant, Augustin Senghor, en poste depuis 2009, a récemment officialisé sa candidature pour un cinquième mandat,(mon œil !), ouvrant ainsi une confrontation directe contre Touré.

Réputé pour son rôle dans la formation de grands talents tels que Sadio Mané, entre autres, Touré revient dans l’arène après son échec en 2021. Sa candidature, somme toute très sérieuse, est conçue comme le principal challenge au statu quo, misant sur une gouvernance transparente et un renouveau institutionnel.

Retenons que le candidat Mady Touré, fondateur de Génération Foot, est spécialiste en formation de jeunes talents.

Ses objectifs principaux sont : Professionnalisation des ligues, transparence, développement structurel du football local.

Son adversaire principal est Augustin Senghor et nous croyons qu’un consensus autour de Touré est envisageable, car le président sortant, candidat à un cinquième mandat exagère si on parle sport.

Mady Touré a été respectueux et sérieux, il a envoyé sa lettre d’intention le 6 juin, l’élection est fixée au 2 août 2025, la liste des candidats est attendue le 11 juillet prochain.

Mady Touré sort donc encore une fois du lot par son engagement historique en faveur de la formation, sa crédibilité sportive et son ambition de refondation institutionnelle. La course à la présidence de la FSF s’annonce dès lors plus ouverte et prometteuse, mais notre conviction est que ce profil demeure le meilleur pour hisser davantage notre football au sommet des grandes nations de la discipline !

Mamadou Biguine Gueye

Journaliste