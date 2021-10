La commune de Bignona débourse 9 millions pour l’achat de fournitures scolaires

Les enseignants et les parents d’élèves ont toujours souhaité recevoir les fournitures scolaires venant de la mairie de Bignona avant le démarrage des cours et le Maire s’est engagé depuis lors. Et cette année encore, cela a été respecté. La municipalité a dégagé la somme de 9 millions pour l’achat des fournitures qui ont déjà été transmises aux ayants-droits. C’est sur la base de l’expression des besoins établie entre les services de la mairie, la comptabilité matière de l’IEF de Bignona1 et le collectif des directeurs d’école que la commande a été faite.

Il faut cependant noter que les efforts notés et renouvelés que la mairie de Bignona déploie ces dernières années ont eu un impact réel sur les résultats de l’IEF de Bignona1 notamment au CFEE.

En effet, depuis 3 ans la circonscription éducative se classe première au CFEE au niveau de l’académie de Ziguinchor. L’IEF doit en partie cette performance aux bons résultats obtenus dans la commune de Bignona qui est en quelque sorte sa locomotive. En clair, si les résultats sont bons dans la commune, l’IEF sort du lot et quand le contraire se produit, l’IEF se classe mal.

Ayant compris cet enjeu, la municipalité et son maire maintiennent le cap au profit de l’école pour donner une chance à l’IEF de rester sur la même dynamique. Mais ces résultats sont aussi le fruit des efforts des autres collectivités territoriales, des communautés mais aussi et surtout de l’abnégation des enseignants qui ont compris les enjeux et adhérent à la démarche de l’IEF a indiqué Issa Ndior, inspecteur de l’éducation et de la formation de Bignona1.

Les acteurs se sont tous engagés à poursuivre les efforts et cela est une source de motivation et de satisfaction pour Mamadou Lamine Keita Maire de Bignona qui annonce d’autres initiatives pour soutenir davantage l’école de sa commune.

L.BADIANE pour xibaaru.sn