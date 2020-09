La covid-19 a « sérieusement » affecté les Sénégalais de la diaspora

Le directeur général de Compétence 221 (C221) a fait le point sur la situation économique et sociale de la diaspora sénégalaise dans ce contexte de la pandémie de Covid-19. Selon Babacar Mbaye, l’impact de la Covid-19 sur la diaspora est plus psychologique qu’économique. A l’en croire, le confinement, le manque d’argent et le chômage ont affecté sérieusement nos compatriotes.

Babacar Mbaye est d’avis que beaucoup d’activités et de financements d’institutions existent alors que les Sénégalais ne sont même pas au courant.

Amadou François Gaye, Dg d’Appui aux Sénégalais de l’Extérieur a déclaré que « L’Etat a mis en place pas mal d’institutions pour participer au retour de la Diaspora, pour investir ou à la recherche de travail. Donc, nous avons une nouvelle tendance aujourd’hui. C’est que les Sénégalais de la Diaspora veulent revenir au Sénégal… Et au niveau de notre structure (Appui aux Sénégalais de l’Extérieur) nous avons deux directions. Une pour l’assistance et une autre chargée de l’investissement de la Diaspora. Donc à travers ces directions, nous avons la possibilité d’aider les sénégalais qui souhaitent revenir et qui n’arrive pas à avoir assez d’information dans leur pays. Nous pouvons les accompagner durant tout leur cursus“