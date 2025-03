La défense de Macky faible face à Sonko…son beau-frère au front

Le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a réussi un coup de maître. Depuis qu’ils sont venus au pouvoir, Ousmane Sonko et ses partisans ont réussi à réduire l’opposition à sa plus expression. Beaucoup de personnes qui devaient s’opposer se sont tus. Surtout du côté de l’Alliance Pour la République (APR). Les Pastéfiens passent leur temps à tirer sur Macky Sall et son régime. Face au laxisme de certains républicains, le beau-frère de l’ancien président est monté au créneau pour riposter à l’arme lourde.

Depuis que le Pastef est au pouvoir, les patriotes ne ratent jamais l’occasion de tirer sur l’ancien régime. Pour Ousmane Sonko, Macky Sall est la cause de «l’état de ruines» dans lequel le pays se trouve. «Le régime du Président Macky Sall a menti au peuple et aux partenaires en falsifiant les chiffres pour donner une image économique qui n’a rien à voir avec la réalité», avait déclaré le premier ministre, en septembre 2024, lors d’un face à face du gouvernement avec la presse. Chose que le rapport de la Cour des comptes semble confirmer.

La Cour des comptes du Sénégal a publié un rapport sur la gestion des finances publiques sous Macky Sall. À la suite de cet audit, les dirigeants actuels ont annoncé des poursuites judiciaires contre l’ancien président qui vit au Maroc et certains de ses anciens collaborateurs. «Inévitablement, Macky Sall fera face à la justice. Il est le premier responsable d’actes extrêmement graves qui ont été posés», a déclaré le porte-parole du gouvernement sénégalais, Amadou Moustapha Ndieck Sarr. Avec l’installation de la Haute cour de justice, nombreux sont les patriotes qui espèrent voir Macky derrière les barreaux.

Au moment où Pastef traîne Macky Sall dans la boue, à l’APR beaucoup préfèrent se taire. Beaucoup se demandent où sont passés les membres du coordonnateur de la Convergence des jeunesses républicaines (COJER). Depuis que les patriotes sont au commande, rares sont les jeunes qui défendent Macky Sall. D’ailleurs sur le réseaux sociaux nombreux sont ceux qui se demandent ce qu’est devenu le coordonnateur national Moussa Sow. Il a disparu des écrans.

Et il n’est pas le seul. Les anciens ministres créés de toutes pièces par Macky Sall ont disparu des radars. Face aux attaques, Mansour Faye a entamé un «Gatsa Gatsa» avec le régime actuel. L’ancien ministre et maire de Saint-Louis a pris Ousmane Sonko comme cible. Le beau-frère du prédécesseur de Bassirou Diomaye Faye à la présidence de la République tire à l’arme lourde sur l’actuel premier ministre. Parfois, le chef suprême des armées en prend aussi pour sa grade.

Dans une déclaration sur sa page Facebook, Mansour Faye a exprimé son inquiétude quant à la situation économique du Sénégal. Il attribue la responsabilité de cette crise à «l’influence néfaste» d’Ousmane Sonko qu’il qualifie de «SAS demi-dieu», l’accusant d’avoir sacrifié les intérêts du pays pour des motifs personnels. «La dégradation des notes du Sénégal par les agences de notation risque d’aggraver la situation, limitant la capacité de l’État à investir dans les secteurs sociaux essentiels tels que la santé et l’éducation, ainsi que dans les infrastructures», a-t-il fait savoir.

«Cette situation a un impact direct sur la croissance du PIB, l’emploi, en particulier celui des jeunes, et la confiance des investisseurs. La baisse des obligations du Sénégal rend plus difficile et coûteux l’accès aux financements sur les marchés régionaux et internationaux, augmentant ainsi le risque de voir le pays sombrer dans le surendettement et la pauvreté. La menace d’une dévaluation du franc CFA plane également sur l’ensemble de l’UEMOA », a–t-il estimé. Avant de mettre en garde contre les conséquences d’une inaction, soulignant que l’avenir du président Bassirou Diomaye Faye à la tête du pays est en jeu.

Il insiste sur la nécessité de tourner la page de l’influence du « SAS demi-dieu », qu’il considère comme une « anomalie de l’Histoire ». Et ce n’est pas la première fois que Mansour tape sur le nouveau régime. Le beau-frère du président Macky Sall est devenu son plus grand défenseur. Avec l’aide de Pape Malick Ndour, il devient la ligne de défense de l’ex président de la République. Pendant ce temps, les hommes et femmes créés par Macky préfèrent se cacher.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn