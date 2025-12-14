La diaspora, pilier de la refondation souveraine portée par le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye

Le Sénégal entre dans une nouvelle ère où les citoyens de l’extérieur deviennent des acteurs centraux de la transformation nationale.

Le 24 mars 2024, le peuple sénégalais, y compris celui établi hors du territoire national, a fait le choix d’une voie nouvelle : celle de la souveraineté retrouvée, fondée sur l’intégrité et la justice. L’élection du Président Bassirou Diomaye Faye a marqué l’initiation d’une doctrine de gouvernance inspirée des valeurs humaines et morales du « Jub, Jubal, Jubanti ».

L’institution de la Journée nationale de la Diaspora, prévue le 17 décembre 2025, constitue l’acte fondateur de cette rupture. Elle rend hommage au rôle essentiel de nos compatriotes de l’extérieur, dont l’engagement a fortement contribué à la victoire électorale de 2024. Sous l’impulsion du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, la Diaspora n’est plus réduite à ses contributions financières : elle devient un partenaire institutionnel, véritable moteur de la refondation nationale.

Cette refondation souveraine exige une justice démocratique renouvelée et inclusive, où la Diaspora occupe pleinement la place qui lui revient.

I. Une justice démocratique renforcée

A. Un pouvoir législatif élargi et inclusif

La désignation officielle de la Diaspora comme « 15e Région » dépasse le simple symbole. Elle exprime la volonté de l’État de reconnaître pleinement les Sénégalais établis à l’étranger comme des acteurs essentiels du développement national. Leurs transferts, dépassant 1 915 milliards FCFA en 2024, attestent de leur engagement constant.

Cette reconnaissance se traduit par une avancée majeure : l’attribution de quinze sièges de députés dédiés exclusivement aux Sénégalais de l’extérieur. Leur participation politique bénéficie ainsi d’un impact institutionnel concret et proportionné à leur contribution.

En attribuant ces quinze sièges, l’État rétablit une équité démocratique longtemps attendue.

B. Une gouvernance fondée sur la co-construction et le dialogue permanent

Dans la même dynamique, l’Administration a lancé la plateforme « Jubbanti » en amont du 17 décembre. Cet outil innovant permet de recueillir directement les analyses, propositions et préoccupations de la Diaspora. Le Président Faye souhaite que la Journée nationale de la Diaspora soit le fruit d’un travail collaboratif, garantissant que l’État agisse avec ses citoyens, et non simplement pour eux.

Mais la participation politique ne peut être pleinement efficace que si les Sénégalais de l’extérieur disposent également de garanties solides pour protéger leurs biens et leurs projets.

II. Sécurisation des biens et des investissements

A. Investir sans crainte

La protection des biens constitue l’une des préoccupations majeures de la Diaspora. Le renforcement du Guichet Unique de la Diaspora répond précisément à cet enjeu. Cet instrument garantit la sécurité des démarches, limite les risques de fraude foncière et rétablit un climat de confiance. Le message est clair :

« Investissez en toute sécurité, l’État est votre garant. »

B. L’État comme bouclier financier

L’opérationnalisation du FOGARISE (Fonds de Garantie des Investissements des Sénégalais de l’Extérieur) illustre la volonté de l’État d’accompagner financièrement ses ressortissants. Ce mécanisme de couverture des risques facilite la concrétisation des projets productifs et renforce la capacité d’investissement des familles de la Diaspora.

Cependant, au-delà des investissements, la véritable force de la Diaspora réside dans son capital humain.

III. Capital humain et justice sociale

A. L’autonomisation économique des femmes

La justice sociale nécessite une correction des inégalités, notamment en matière d’inclusion financière. Alors que les femmes ne détiennent que 38,4 % des comptes bancaires, les dispositifs tels que le FAISE et le Financement des Femmes de la Diaspora (FFD) visent à transformer l’appui financier en une autonomie économique durable.

B. Le transfert de compétences, pilier de la souveraineté technologique

La souveraineté technologique constitue un enjeu stratégique pour l’avenir. Le Président appelle à un sursaut patriotique : renforcer le mentorat, soutenir les startups nationales et mobiliser l’expertise sénégalaise, où qu’elle se trouve.

Le capital intellectuel sénégalais demeure ainsi l’une des principales richesses du pays.

C. Protection sociale : une assurance pour tou

L’instauration d’une assurance rapatriement représente une avancée humanitaire majeure. Elle allège un poids émotionnel et financier important pour les familles. Le message est explicite :

« Vous êtes la 15e Région, et l’État vous protège, même dans les moments les plus douloureux. »

La refondation souveraine portée par le Président Bassirou Diomaye Faye accorde à la Diaspora une place stratégique et désormais institutionnalisée.

Reconnue comme la 15e Région, elle bénéficie d’une représentation parlementaire renforcée, d’espaces de dialogue structurés, d’outils de protection économique et d’un accompagnement social inédit.

Qu’il s’agisse d’investissements protégés, de justice démocratique, de transfert de compétences ou d’inclusion financière, la diaspora devient l’un des moteurs essentiels de la construction d’un Sénégal souverain, juste et prospère.

Par Dr Brigitte Birne Ndour et Pr Lababa Faye, Communication Diomaye Président