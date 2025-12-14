Une ado de 15 ans tue son violeur…Elle est condamnée 6 ans de prison

Une adolescente de 16 ans a comparu cette semaine devant le tribunal pour enfant de Pontoise pour assassinat.

Les faits se sont déroulés en septembre 2024 quartier des Linandes à Cergy, dans le Val d’Oise.

La jeune fille, alors âgée de 15 ans, a tué son violeur dans un appartement sous-loué à des toxicomanes, à coups de couteau.

Les secours, arrivés sur les lieux, n’ont pu que constater le décès de l’homme de 37 ans.

L’adolescente a été condamnée vendredi à 6 ans de prison ferme. Ayant déjà passé une année en détention provisoire, la jeune fille pourrait, avec des aménagements, sortir d’ici un an et demi ou deux.

Source : F D