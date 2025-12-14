Une jeune femme de 26 ans et ses 4 enfants poignardés dans leur sommeil

Les faits se sont déroulés dans la nuit de vendredi à samedi à Bergkamen, dans l’ouest de l’Allemagne.

Vers 5H30, une jeune femme de 26 ans et ses 4 enfants, âgés entre 3 et 8 ans, ont été poignardés à plusieurs reprises au couteau alors qu’ils dormaient dans leur lit.

Grièvement blessées, les cinq victimes ont été transportées dans un état critique à l’hôpital. Le pronostic vital de la mère et de l’aîné sont engagés.

Le principal suspect dans cette affaire est un jeune homme de 20 ans. Il s’agit d’une connaissance de la maman.

Il est activement recherché par les forces de l’ordre.

Source : F D