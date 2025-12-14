Mimi Touré…un élément utile à la reddition des comptes

L’avènement du nouveau régime sénégalais est porté par une forte attente populaire de rupture avec les pratiques antérieures et une exigence accrue de transparence et de reddition des comptes. Dans ce contexte politique et éthique renouvelé, le profil d’Aminata Touré dite «Mili», figure politique majeure ayant occupé les fonctions de Garde des Sceaux puis de Première ministre, se révèle être un atout stratégique potentiel. Son parcours est en effet intimement lié à l’institutionnalisation de la lutte contre la corruption et l’impunité au plus haut niveau de l’État.

De par ses fonctions de ministre de la Justice entre avril 2012 et septembre 2013, Aminata Touré a été la maîtresse d’œuvre et le visage emblématique de la célèbre « traque des biens mal acquis. » Cette initiative, qui fut l’une des promesses phares de l’époque, a marqué une étape décisive dans l’histoire politique du pays en démontrant la volonté du gouvernement de s’attaquer aux malversations financières, quels que soient les responsables impliqués. Elle lui a valu sa réputation de « Madame anti-corruption » du Sénégal.

Cette période fut caractérisée par une rigueur et une impartialité sans précédent. Le processus a impliqué l’accélération et l’approfondissement d’enquêtes judiciaires ciblées, visant nommément d’anciens dignitaires de la haute administration et de la classe politique de l’ancien régime. Ce faisant, elle s’est inévitablement mise à dos une partie de la haute société de Dakar, rompant avec une tradition de clémence politique post-alternance.

L’engagement de Mimi Touré dans cette traque fut mis à l’épreuve par des situations personnelles délicates, notamment l’audition de son ex-mari, l’ancien ministre Oumar Sarr, par les autorités judiciaires. Ce fait, largement commenté à l’époque, a renforcé la perception de son adhésion stricte aux principes de l’État de droit et de son refus de céder au sentimentalisme. Il a ainsi servi de puissant signal pour l’opinion publique quant à l’impartialité de la démarche.

L’efficacité de cette campagne anti-corruption s’est concrétisée par des résultats économiques notables : la procédure a permis le versement conséquent de 30 milliards de francs CFA au Trésor public. Cet impact financier, au-delà de sa valeur numéraire, a restauré une certaine confiance citoyenne dans la capacité de l’État à récupérer les fonds publics détournés et à envoyer un message dissuasif fort aux potentiels malfaiteurs.

Au-delà de la « traque, » Mme Touré a également démontré une solide capacité à gérer des dossiers juridiques complexes et de portée internationale. Elle a notamment supervisé l’épineux dossier de l’arrestation et de la mise en jugement de l’ancien dictateur tchadien Hissène Habré, réfugié à Dakar depuis 1990. Ce succès, salué internationalement, a illustré sa compétence dans la modernisation du secteur de la Justice et dans la gestion de contentieux aux implications diplomatiques et humanitaires majeures.

Son profil, souvent décrit par des qualificatifs soulignant la ténacité et l’attachement indéfectible à la transparence de la vie publique, confère à Aminata Touré une crédibilité institutionnelle spécifique dans ce domaine précis. Ces qualités sont d’autant plus précieuses que le nouveau régime doit aujourd’hui traduire ses promesses de bonne gouvernance en réformes structurelles pérennes, allant au-delà de la simple sanction des actes passés.

Pour le nouveau régime, l’intégration ou la consultation de cette expertise pourrait offrir une valeur ajoutée significative. Elle apporterait non seulement une méthodologie éprouvée pour démanteler les systèmes de malversations, mais aussi une connaissance intime des mécanismes politiques et juridiques à consolider pour rendre la reddition des comptes un mécanisme permanent de l’État et non un simple outil conjoncturel.

En faisant de la reddition des comptes son cheval de bataille, le Sénégal pose les bases d’une gouvernance plus éthique. L’expérience d’Aminata Touré dans la lutte contre la corruption est un capital institutionnel qui, s’il est utilisé stratégiquement, pourrait jouer un rôle déterminant pour sécuriser et institutionnaliser l’engagement du pays en faveur de la transparence et de la responsabilité publique, faisant d’elle plus qu’une figure politique, mais un véritable atout technique pour le régime.

