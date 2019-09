La « Fatwa » du Khalife Général des Mourides contre le Stade « Mandela »

Le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, a béni la délocalisation du stade municipal de Mbacké qui cohabite avec des lieux de culte du Mouridisme, à savoir le lieu de naissance de Cheikh Ahmadou Bamba et les cimetières de Mboussobé, entre autres.

Serigne Mountakha qui séjournait à Diourbel pendant plus d’une semaine, a effectué une visite au niveau des lieux de culte à Mbacké. Interpellé sur place, le khalife a accédé à la demande de la famille de Serigne Mame Mor Diarra en vue d’une délocalisation dudit stade pour plusieurs raisons.

« Cheikh Ahmadou Bamba a vu le jour entre les rails et le Stade. La première maison acquise par lui, est là devant nous et où il a résidé, avant d’aller à Darou Salam. Le cimetière où on enterrait les érudits est là aussi, tout près de la route nationale. Ainsi, un lieu de loisir n’a pas sa place ici, et nous voulons que vous sollicitiez des autorités, si possible, l’arrêt des activités ludiques », a demandé Serigne Moustapha Ndiatté Mbacké qui porte la plaidoirie des petits-fils de Serigne Touba. Une demande qui a eu un écho favorable auprès de Serigne Mountakha.

« In Sha Allahou (s’il plaît à Dieu), il sera déplacé », rassure le Khalife de Touba dont les propos sont repris dans le quotidien Source A.

La mairie devra prendre en charge la délocalisation du « Stade Mandela » selon le Ministre des Sports, Matar Ba.