La fédé et le ministère des sports interpellés sur la cas Krépin Diatta

Plaidoyer en faveur d’un garçon qui m’a personnellement séduit tout au long du parcours de notre équipe nationale de football…Par Babacar Fodé Diouf

Aux dirigeants du sport sénégalais je m’interroge sur le cas Krépin Diatta. Un joueur courageux et très dévoué qui tout au long des éliminatoires a démontré son courage et son abnégation pour la victoire finale. Malheureusement victime d’une blessure ce talentueux garçon n’a pu faire le déplacement au Cameroun pour défendre les couleurs nationales et nous ramener la Coupe.

Ainsi je compte vraiment sur l’implication du ministre des sports et des membres de la fédération sénégalaise de football et particulièrement mon ami Augustin Senghor et Abdoulaye Saydou Sow pour corriger cette injustice qui, de mon point de vue est un oubli.

Ce garçon mérite 50 millions ou au moins un terrain dans la cité de la tanière. Oui je souhaite vivement que ce brave lion retrouve ses coéquipiers dans ladite cité qui sera un jour sans aucun doute un haut lieu d’attraction touristique.

Merci de prendre en compte cet aspect qui me semble important pour l’avenir de notre équipe nationale de football qui nous a valu tant de satisfaction avec à la clé la Coupe d’Afrique des Nations de football

Babacar Fodé Diouf

Fervent supporter de l’équipe nationale de football du Sénégal